Студента БГУИР осудили на 1,5 года «домашней химии» за оскорбление начальника из ГУБОПиК

Источник материала: Tut.by

Второкурсника БГУИР Алексея Мочалова осудили на полтора года «домашней химии», пишет лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Именно такое наказание для него просил прокурор.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Алексей Мочалов — студент второго курса БГУИР. Два месяца назад ему исполнилось 20 лет. Молодой человек учится на очном, работает на полставки программистом, ранее судим не был, к административной ответственности не привлекался.

В ночь на 9 ноября он оставил в районном чате «Домбровка-5» сообщение, которое содержало фамилию Михаила Бедункевича — начальника одного из управлений ГУБОПиК МВД.

А 25 ноября к молодому человеку пришли с обыском сотрудники ГУБОПиК МВД. В тот же день на него завели уголовное дело по статье 369 УК «Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей».

На суде Алексей Мочалов свое вину признал полностью и возместил причиненный моральный вред, который Михаил Бедункевич оценил в 2 тысячи рублей и попросил перечислить их на счет Белорусского детского хосписа.

Прокурор Павел Попков запросил для студента полтора года ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа. Такой же приговор в итоге вынесла Алена Бушева.