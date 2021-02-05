ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Студента БГУИР осудили на 1,5 года «домашней химии» за оскорбление начальника из ГУБОПиК

05.02.2021 15:09 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Второкурсника БГУИР Алексея Мочалова осудили на полтора года «домашней химии», пишет лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Именно такое наказание для него просил прокурор.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Алексей Мочалов — студент второго курса БГУИР. Два месяца назад ему исполнилось 20 лет. Молодой человек учится на очном, работает на полставки программистом, ранее судим не был, к административной ответственности не привлекался.

В ночь на 9 ноября он оставил в районном чате «Домбровка-5» сообщение, которое содержало фамилию Михаила Бедункевича — начальника одного из управлений ГУБОПиК МВД.

А 25 ноября к молодому человеку пришли с обыском сотрудники ГУБОПиК МВД. В тот же день на него завели уголовное дело по статье 369 УК «Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей».

На суде Алексей Мочалов свое вину признал полностью и возместил причиненный моральный вред, который Михаил Бедункевич оценил в 2 тысячи рублей и попросил перечислить их на счет Белорусского детского хосписа.

Прокурор Павел Попков запросил для студента полтора года ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа. Такой же приговор в итоге вынесла Алена Бушева.

Читайте также

Минске судят студента за оскорбление начальника ГУБОП. Прокурор просит 1,5 года «домашней химии»">
В Минске судят студента за оскорбление начальника ГУБОП. Прокурор просит 1,5 года «домашней химии»

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Второкурсника БГУИР Алексея Мочалова осудили на полтора года «домашней химии» без направления в исправительную колонию открытого типа, пишет лишенный...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Радость им». В Бресте 34-летний сторож детсада по ночам лепил детям снежных Кая и Королеву
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by