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Студента БГУИР осудили на 1,5 года «домашней химии» за оскорбление начальника из ГУБОПиК
05.02.2021 15:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Второкурсника БГУИР Алексея Мочалова осудили на полтора года «домашней химии»,
Алексей Мочалов — студент второго курса БГУИР. Два месяца назад ему исполнилось 20 лет. Молодой человек учится на очном, работает на полставки программистом, ранее судим не был, к административной ответственности не привлекался.
В ночь на 9 ноября он оставил в районном чате «Домбровка-5» сообщение, которое содержало фамилию Михаила Бедункевича — начальника одного из управлений ГУБОПиК МВД.
А 25 ноября к молодому человеку пришли с обыском сотрудники ГУБОПиК МВД. В тот же день на него завели уголовное дело по статье 369 УК «Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей».
На суде Алексей Мочалов свое вину признал полностью и возместил причиненный моральный вред, который Михаил Бедункевич оценил в 2 тысячи рублей и попросил перечислить их на счет Белорусского детского хосписа.
Прокурор Павел Попков запросил для студента полтора года ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа. Такой же приговор в итоге вынесла Алена Бушева.
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Второкурсника БГУИР Алексея Мочалова осудили на полтора года «домашней химии» без направления в исправительную колонию открытого типа, пишет лишенный...
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