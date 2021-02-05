«Радость им». В Бресте 34-летний сторож детсада по ночам лепил детям снежных Кая и Королеву

Источник материала: Tut.by

34-летний брестчанин Кирилл кем только ни работал: объездил всю Европу на фуре, строил АЭС, ремонтировал газовые котлы, пек хлеб, укладывал теплые полы. Сейчас из-за проблем со здоровьем он работает охранником в яслях-саду № 77 в Бресте. В конце января, когда город завалило снегом, Кирилл слепил для детишек Кая и Снежную Королеву. Утром его фотозона произвела фурор среди воспитателей, детей и их родителей.



Кирилл и Снежная Королева

Работа сторожем в яслях-саду для Кирилла временная и вынужденная. Стать охранником ему пришлось из-за проблем с легкими.

— Где-то год назад пошел работать сторожем. Думал, заживет — и все. Через год опять обострились старые проблемы. Пришлось идти на операцию. Сейчас вторая операция на очереди, поэтому пока не ухожу никуда, — рассказал Кирилл.



Снежные фигуры до покраски

До яслей брестчанин работал дальнобойщиком. Вернуться в грузоперевозки ему предлагают и сейчас, но Кирилл пока опасается садится за руль большегруза.

— В любой момент могу вернуться, но надо пока решить вопросы с легким. Потому, что в дороге, если что-то случится, можно 2−3 часа потратить на поиск больницы, — объясняет брестчанин.





К работе сторожа Кирилл относится по-философски: надо значит надо. За 34 года профессий он перебрал немало. Помимо дальнобойщика, был и строителем, и ремонтником, и пекарем. Везде находил свои плюсы.

Снежные фигуры во дворе яслей-сада Кирилл построил 25−26 января. В одну смену слепил, в следующую — покрасил. Потом сделал корону.

— Многие удивлялись. И дети, и родители, и воспитатели. Сначала я слепил школьника, который сидит на пеньке, а потом уже девушку. Когда смена закончилась, ушел домой. Днем своего малого привел. Сын фигуру девушки за руку взял, а я смотрю: «Это же Кай и Снежная королева». И давай уже в этой тематике работать. На следующий день думал еще что-нибудь слепить — а снег уже не лепился. Решил покрасить. Разбавил гуашь, заправил в распылитель, покрасил. Позже сделал Снежной королеве корону изо льда.





Снежные фигуры превратили дворик детсада в фотозону. Сделать снимок на память сюда приходили и воспитатели, и родители, и дети.

— Опыт интересный. Все довольны. Дети замечали все. Как покрасил, говорили: «Мама, смотри, они разукрашенные». Как сделал корону, шли и говорили: «Смотри, у нее корона!» В общем, радость доставил, — а это самое ценное, — говорит Кирилл.



Ледяная корона

Когда морозы начали отступать, Кирилл опрыскал инсталляцию водой, надеясь, что хоть это спасет фигуры. К сожалению, февральское солнце не пощадило ни Кая, ни Снежную Королеву. От фигур остались только две кучки полурастаявшего снега.

Кирилл, правда, не расстроился и ждет возможности слепить во дворе сада новую зимнюю композицию.

В предстоящие выходные в Бресте обещают похолодание. В воскресенье — снег и метель. Погода хоть и зимняя, но из-за морозов непригодная для лепки, вздыхает мастер.

— Когда еще стояли морозы, хотел рядом иглу (это снежная хижина эскимосов. — Прим. TUT.BY). Взял коробку деревянную, чтобы делать блоки снежные. Попробовал, но не лепится снег из-за мороза.