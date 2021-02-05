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«Подняли в 2 часа ночи, привезли в Минск в спецвагоне». 9 февраля начнут судить журналисток «Белсата»
05.02.2021 15:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
9 февраля суд Фрунзенского района Минска начнет рассматривать дело Дарьи Чульцовой и Екатерины Бахваловой — двух журналисток «Белсата», которые вели стрим с «Площади перемен» 15 ноября. В тот вечер их задержали, осудили по административным статьям, а позже предъявили обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. С каким настроением обвиняемые и их родные подходят к суду? Чего ожидать от судебного процесса? Об этом во время пресс-конференции рассказали представители телеканала «Белсат», БАЖа и родные журналисток.
Екатерине Бахваловой 27 лет, Дарье Чульцовой 23 года. Их задержали вечером 15 ноября 2020-го. В то воскресенье на «Площади перемен», где образовался стихийный мемориал Романа Бондаренко, пришли сотни людей. На протяжении нескольких часов Катерина и Дарья вели стрим: в прямом эфире показывали, как собираются люди, подъезжают силовики и проводят задержания, а после ликвидируют народный мемориал. После разгона участников акции силовики взломали дверь квартиры, откуда велся стрим, и задержали всех, кто в ней находился.
17 ноября Катерину
Но 20 ноября выяснилось, что спустя семь суток на свободу Катерина не выйдет: ей
Игорь Ильяш, муж Катерины Бахваловой, рассказал, что сейчас она находится в СИЗО-1 на улице Володарского в Минске. Ее этапировали в ночь с 30 на 31 января. Дарья Чульцова, по его информации, все еще находится в СИЗО Жодино.
— Кацярына Андрэева (творческий псевдоним журналистки. — Прим. TUT.BY) была этапавана ў ноч з суботы на нядзелю. Яе паднялі ў дзве гадзіны ночы, закінулі ў камеру-адстойнік. Павезлі на вакзал, дзе хвілін 40 чакалі спецыяльнага вагона. Усё адбывалася ва ўмовах, падобных да зэкаўскіх, з брэхам сабак і гэтак далей.
По словам Игоря Ильяша, его жену отвезли из Жодино в Минск в спецвагоне, а после на автозаке доставили в СИЗО на Володарского.
— На ўмовы Кацярына не скардзіцца, адчувае сябе добра, настрой бадзёры, аптымістычны. Што тычыцца Дар'і, то яе не этапавалі разам з Кацяй. Па стане на ўчорашні дзень яна яшчэ знаходзілася ў Жодзіна.
Катерина Бахвалова передала из СИЗО заявление для прессы. Она считает, что ее дело «от начала и до конца сфабриковано».
— Я считаю это местью спецслужб за профессиональную журналистскую деятельность. 15 ноября меня задержали по преступному приказу. В тот день силовики говорили мне: «Ты не будешь вести свои стримы никогда», — зачитал слова супруги Игорь Ильяш. — Почти три месяца я провела за решеткой. По их замыслу, заключение должно было сломить меня и заставить усомниться в правильности выбранного пути. Однако это время в СИЗО только закалило мой характер, а невероятная поддержка с воли наполняла радостью каждый день. Вместе с тем я понимаю, что необходимо прервать цепь преступных приказов. Я обращаюсь к суду с просьбой это сделать наконец. Выполнять преступный приказ — значит, участвовать в преступлении. За преступлением последует раскаяние, и оно станет наиболее страшным наказанием, которое будет отправлять жизнь, не давая покоя до глубокой старости. Что касается меня, то я буду счастлива независимо от приговора, так как совесть моя чиста, а правду говорить легко и приятно.
Катерина Бахвалов также выразила благодарность коллегам. За время нахождения под стражей она получила «сотни писем».
Игорь Ильяш обратил внимание, что и Катерину, и Дарью уже судили по административной статье за якобы участие в несанкционированном массовом мероприятии. В протоколе было указано, что в их действиях нет состава преступления. Однако позже за этот же эпизод им предъявили уголовную статью.
— Іх обвінавачваюць у тым, што яны актыўна ўдзельнічалі і нават кіравалі праз свой стрым групавымі дзеяннямі, якія груба парушалі грамадскі парадак. Следства вінаваціць іх у тым, што іх стрым прывёў да спынення 19 маршрутаў грамадскага транспарту: 13 аўтобусных, трох тралейбусных і трох трамвайных. Агульная сума шкоды «Мінсктрансу» ацэненая ў 11 562 рублі.
Как заявил Алексей Диковицкий, заместитель директора «Белсат», телеканал считает содержание журналисток под стражей незаконным.
— Нашыя рэпарцёркі выконвалі сваю працу, рыхтавалі матэрыялы для тэлеканалу «Белсат». Падчас працы яны добрасумленна і старанна выконвалі свае абавязкі. Абвінавачванні на адрас нашых журналістак абсурдныя. Яны не кіравалі групавымі дзеяннямі, якія груба парушаюць грамадскі парадак, не арганізоўвалі і не рыхтавалі гэтыя дзеянні. Іх затрымалі 15 лістапада, калі яны асвятлялі жорсткі разгон мірная дэманстрацыі на месцы затрымання Рамана Бандарэнкі. Мы патрабуем неадкладнага вызволенная журналістак.
Алексей Диковицкий подчеркнул, что условия, в которых работают журналисты телеканала, никогда не были нормальными.
— Мы ўжо 14-ы год працуем без акрэдытацыі, тройчы звярталіся да беларускіх уладаў, але нам было адмоўлена. Таму нашы журналісты зазнавалі рэпрэсіі. У асноўным яны палягалі ў вялікіх штрафах, але гэта ўсё ж не зняволенне.
За все время работы телеканал заплатил более 120 тысяч евро штрафов за работу без аккредитации, рассказал Диковицкий. В 2020-м году к ним добавились аресты по административным статьям. В прошлом году 26 журналистов, которые работают для «Белсат», отсидели «сутки», некоторые — не один раз. В сумме они провели за решеткой 392 дня.
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«Подняли в 2 часа ночи, привезли в Минск в спецвагоне». 9 февраля начнут судить журналисток «Белсата»
9 февраля суд Фрунзенского района Минска начнет рассматривать дело Дарьи Чульцовой и Екатерины Бахваловой - двух журналисток «Белсата», которые вели стрим с...
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