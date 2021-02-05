«Подняли в 2 часа ночи, привезли в Минск в спецвагоне». 9 февраля начнут судить журналисток «Белсата»

Источник материала: Tut.by

9 февраля суд Фрунзенского района Минска начнет рассматривать дело Дарьи Чульцовой и Екатерины Бахваловой — двух журналисток «Белсата», которые вели стрим с «Площади перемен» 15 ноября. В тот вечер их задержали, осудили по административным статьям, а позже предъявили обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. С каким настроением обвиняемые и их родные подходят к суду? Чего ожидать от судебного процесса? Об этом во время пресс-конференции рассказали представители телеканала «Белсат», БАЖа и родные журналисток.



Суд по административному делу над журналисткой Катериной Андреевой. Фото: «Белсат»

Екатерине Бахваловой 27 лет, Дарье Чульцовой 23 года. Их задержали вечером 15 ноября 2020-го. В то воскресенье на «Площади перемен», где образовался стихийный мемориал Романа Бондаренко, пришли сотни людей. На протяжении нескольких часов Катерина и Дарья вели стрим: в прямом эфире показывали, как собираются люди, подъезжают силовики и проводят задержания, а после ликвидируют народный мемориал. После разгона участников акции силовики взломали дверь квартиры, откуда велся стрим, и задержали всех, кто в ней находился.

17 ноября Катерину осудили по двум административным статьям: за участие в несанкционированном массовом мероприятии и неподчинение требованиям сотрудников милиции, за что она получила 7 суток ареста. В протоколе было указано, что ее задержали «на тротуаре вблизи проезжей части», где она «активно принимала участие в митинге».

Но 20 ноября выяснилось, что спустя семь суток на свободу Катерина не выйдет: ей предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса — «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». По этой же статье обвиняют Дарью Чульцову. Журналисткам может грозить штраф, арест, ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на этот же срок.

Игорь Ильяш, муж Катерины Бахваловой, рассказал, что сейчас она находится в СИЗО-1 на улице Володарского в Минске. Ее этапировали в ночь с 30 на 31 января. Дарья Чульцова, по его информации, все еще находится в СИЗО Жодино.

— Кацярына Андрэева (творческий псевдоним журналистки. — Прим. TUT.BY) была этапавана ў ноч з суботы на нядзелю. Яе паднялі ў дзве гадзіны ночы, закінулі ў камеру-адстойнік. Павезлі на вакзал, дзе хвілін 40 чакалі спецыяльнага вагона. Усё адбывалася ва ўмовах, падобных да зэкаўскіх, з брэхам сабак і гэтак далей.

По словам Игоря Ильяша, его жену отвезли из Жодино в Минск в спецвагоне, а после на автозаке доставили в СИЗО на Володарского.

— На ўмовы Кацярына не скардзіцца, адчувае сябе добра, настрой бадзёры, аптымістычны. Што тычыцца Дар'і, то яе не этапавалі разам з Кацяй. Па стане на ўчорашні дзень яна яшчэ знаходзілася ў Жодзіна.

Катерина Бахвалова передала из СИЗО заявление для прессы. Она считает, что ее дело «от начала и до конца сфабриковано».

— Я считаю это местью спецслужб за профессиональную журналистскую деятельность. 15 ноября меня задержали по преступному приказу. В тот день силовики говорили мне: «Ты не будешь вести свои стримы никогда», — зачитал слова супруги Игорь Ильяш. — Почти три месяца я провела за решеткой. По их замыслу, заключение должно было сломить меня и заставить усомниться в правильности выбранного пути. Однако это время в СИЗО только закалило мой характер, а невероятная поддержка с воли наполняла радостью каждый день. Вместе с тем я понимаю, что необходимо прервать цепь преступных приказов. Я обращаюсь к суду с просьбой это сделать наконец. Выполнять преступный приказ — значит, участвовать в преступлении. За преступлением последует раскаяние, и оно станет наиболее страшным наказанием, которое будет отправлять жизнь, не давая покоя до глубокой старости. Что касается меня, то я буду счастлива независимо от приговора, так как совесть моя чиста, а правду говорить легко и приятно.

Катерина Бахвалов также выразила благодарность коллегам. За время нахождения под стражей она получила «сотни писем».

Игорь Ильяш обратил внимание, что и Катерину, и Дарью уже судили по административной статье за якобы участие в несанкционированном массовом мероприятии. В протоколе было указано, что в их действиях нет состава преступления. Однако позже за этот же эпизод им предъявили уголовную статью.

— Іх обвінавачваюць у тым, што яны актыўна ўдзельнічалі і нават кіравалі праз свой стрым групавымі дзеяннямі, якія груба парушалі грамадскі парадак. Следства вінаваціць іх у тым, што іх стрым прывёў да спынення 19 маршрутаў грамадскага транспарту: 13 аўтобусных, трох тралейбусных і трох трамвайных. Агульная сума шкоды «Мінсктрансу» ацэненая ў 11 562 рублі.

Как заявил Алексей Диковицкий, заместитель директора «Белсат», телеканал считает содержание журналисток под стражей незаконным.

— Нашыя рэпарцёркі выконвалі сваю працу, рыхтавалі матэрыялы для тэлеканалу «Белсат». Падчас працы яны добрасумленна і старанна выконвалі свае абавязкі. Абвінавачванні на адрас нашых журналістак абсурдныя. Яны не кіравалі групавымі дзеяннямі, якія груба парушаюць грамадскі парадак, не арганізоўвалі і не рыхтавалі гэтыя дзеянні. Іх затрымалі 15 лістапада, калі яны асвятлялі жорсткі разгон мірная дэманстрацыі на месцы затрымання Рамана Бандарэнкі. Мы патрабуем неадкладнага вызволенная журналістак.

Алексей Диковицкий подчеркнул, что условия, в которых работают журналисты телеканала, никогда не были нормальными.

— Мы ўжо 14-ы год працуем без акрэдытацыі, тройчы звярталіся да беларускіх уладаў, але нам было адмоўлена. Таму нашы журналісты зазнавалі рэпрэсіі. У асноўным яны палягалі ў вялікіх штрафах, але гэта ўсё ж не зняволенне.

За все время работы телеканал заплатил более 120 тысяч евро штрафов за работу без аккредитации, рассказал Диковицкий. В 2020-м году к ним добавились аресты по административным статьям. В прошлом году 26 журналистов, которые работают для «Белсат», отсидели «сутки», некоторые — не один раз. В сумме они провели за решеткой 392 дня.