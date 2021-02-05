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Энергетики: в Малиновке и Сухарево из-за противогололедных реагентов пропадало электричество
05.02.2021 15:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Энергетики рассказали, как влияют противогололедные реагенты на работу ТЭЦ и электричество в Малиновке и Сухарево. Подробности сообщает агентство «
Директор филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» Александр Бузо акцентировал внимание на негативном влиянии противогололедных реагентов на энергохозяйство столицы.
— Минская ТЭЦ-3 страдает из-за высокого содержания хлоридов в Чижовском водохранилище. (ТЭЦ использует техническую воду Чижовского водохранилища. — Прим. TUT.BY) Там полностью отключена подпитка тепловой сети. Мы переключили ее на ТЭЦ-4. Это значит, что, если в зоне ТЭЦ-4 будет повреждение, может не получиться справиться с дальнейшей подпиткой. Нужно срочно решать вопрос с введением нормативов содержания хлоридов в Чижовском водохранилище, — сказал Бузо.
Он добавил, что страдают и «Минские кабельные сети» — из-за того, что на сети попадает талая вода с реагентами, которыми обрабатывают МКАД. На подстанции в Сухарево из-за воздействия противогололедных материалов случались повреждения сети, в результате которых в Малиновке и Сухарево пропадало электричество.
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Директор филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» Александр Бузо акцентирует внимание на негативном влиянии противогололедных реагентов на...
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