Энергетики: в Малиновке и Сухарево из-за противогололедных реагентов пропадало электричество

Источник материала: Tut.by

Энергетики рассказали, как влияют противогололедные реагенты на работу ТЭЦ и электричество в Малиновке и Сухарево. Подробности сообщает агентство « Минск-Новости ».



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Директор филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» Александр Бузо акцентировал внимание на негативном влиянии противогололедных реагентов на энергохозяйство столицы.

— Минская ТЭЦ-3 страдает из-за высокого содержания хлоридов в Чижовском водохранилище. (ТЭЦ использует техническую воду Чижовского водохранилища. — Прим. TUT.BY) Там полностью отключена подпитка тепловой сети. Мы переключили ее на ТЭЦ-4. Это значит, что, если в зоне ТЭЦ-4 будет повреждение, может не получиться справиться с дальнейшей подпиткой. Нужно срочно решать вопрос с введением нормативов содержания хлоридов в Чижовском водохранилище, — сказал Бузо.

Он добавил, что страдают и «Минские кабельные сети» — из-за того, что на сети попадает талая вода с реагентами, которыми обрабатывают МКАД. На подстанции в Сухарево из-за воздействия противогололедных материалов случались повреждения сети, в результате которых в Малиновке и Сухарево пропадало электричество.