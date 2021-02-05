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В Могилеве экс-чиновницу горисполкома отправили в колонию за взятки. Она не признает вины

05.02.2021 15:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывшую начальницу управления культуры Могилевского горисполкома Ирину Жаббарову признали виновной в получении взяток. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на 5 лет в колонии общего режима, лишения права занимать руководящие должности 5 лет и штрафа в 500 базовых. Проходящий по этому делу как дававший чиновнице взятку экс-гендиректор ЗАО «Лазерные шоу-системы» Александр Лексаков получил штраф в 400 базовых.


Фото: Владими Лапцевич, 6tv.by

Ранее арестованные квартира, дом и две машины Жаббаровой остаются под арестом.

Женщина, напомним, вину не признает. Она заявила, что будет обжаловать приговор.

Напомним, о задержании бывшей начальницы управления культуры Могилевского горисполкома Ирины Жаббаровой стало известно в марте 2020 года. В ноябре 2020 начался суд над ней — Жаббарову Могилеве судят экс-чиновницу горисполкома">обвинили в получении взяток на сумму более 31 тыс. рублей. Ей вменяли 8 эпизодов получения взяток.

По данным обвинения и следствия, Жаббарова, находясь на управленческой должности, получала взятки с 2015 по 2020 год. Всего чиновница, по озвученным данным прокуратуры, 8 раз получала взятки от Можейко и Лексакова за участие их компаний в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, проводимых Могилевским горисполкомом и его структурными подразделениями. Согласно материалам дела, Жаббарова принимала деньги в подземном переходе у станции метро «Могилевская» в Минске, вблизи скоростных автотрасс, в своем служебном кабинете, у гипермаркета «Е-сити» в Могилеве.

В суде Ирина Жаббарова заявляла о своей невиновности, о давлении со стороны КГБ и его попытках вербовки ее с целью шпионажа за главой администрации города и его подчиненными.


Ирина Жаббарова. Фото: Mogilevnews.by

Экс-гендиректор ЗАО «Лазерные шоу-системы» Александр Лексаков проходит по делу как взяткодатель. Ему вменяется передача чиновнице 550 рублей. Он признал вину, написал явку с повинной и не находится под стражей. В последнем слове Лексаков подробно рассказал, почему раскаивается и «готов понести заслуженное наказание».

Гособвинение запрашивало для Жаббаровой 6 лет колонии строгого режима, штраф в размере 500 базовых величин и лишение ее права занимать руководящие должности на 5 лет. По мнению прокурора Татьяны Костюшко, вина подсудимой доказана.

Александра Лексакова, бывшего главу компании Laser Show Systems, обвинение попросило оштрафовать на 400 базовых величин.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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