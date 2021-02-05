Свистел на листьях, жил и умер один. Не стало самого старого уличного музыканта Гродно

Источник материала: Tut.by

Легенда гродненских улиц Станислав Семинский, известный как Свистун, умер. Музыканту было 80 лет. Станислава можно было встретить в любую погоду на Советской площади или рядом в подземном переходе. Там он насвистывал свои мелодии на листочке, а иногда и пел. Hrodna.life рассказывает историю самого известно уличного музыканта Гродно.



Фото: Hrodna.life

Станислав Николаевич был единственным в Гродно, кто так хорошо играл на листьях.

— Играть может любой, но выводить мелодию — не каждый. Я играю романсы и танго, — говорил в 2017 году музыкант про свое хобби.

Станислав родился в 1940 году в деревне Цвикличи возле Гродно.

— Был у нас в деревне старик, который постоянно играл на зеленых листьях. Я попросил, чтобы он меня научил. Технику я понял быстро, и уже к 10 годам мог сыграть несколько мелодий. А через какое-то время — все что угодно. В моем репертуаре много классики. Даже есть полонез Огинского, который очень любят гродненцы, — рассказывал Станислав.

Кроме листьев он умел играть и на баяне. После армии какое-то время подрабатывал музыкантом на свадьбах, но потом выбрал игру на улице. Лучшие мелодии получались, по его словам, на листочках липы.

Сначала Станислав играл только для себя и друзей, а также для коллег на стройке, где долгое время работал. Но после развала Советского союза начал выходить на улицы города.



Фото: Hrodna.life

— Распробовал это дело, что в будущем стало моим постоянным занятием, — рассказывал музыкант. — С помощью музыки я чувствую гармонию города и природы. Не важно, сколько я зарабатываю на своем хобби. Главное, что я создаю и дарю людям музыку.

Хотя не всем в городе была по душе музыка Станислава, милиция старалась музыканта не трогать, даже когда он был выпивший. Правда, однажды на него вызвали милиционеров -и Свистуну пришлось объясняться.

За годы своей деятельности Свистун стал достопримечательностью Гродно: его приглашали на телевидение и даже, как вспоминают местные жители, на рок-концерты.

В городе даже появились легенды о необычном уличном музыканте. Одна из них гласит, что Станиславу участвовал в чемпионатах по свисту. Но сам он говорил, что это всего лишь выдумки горожан.

— Обо мне много чего придумывают. Слышал, будто я даже на машину насвистел. Но на самом деле заработанных денег хватает на еду. Бывает, перепадет крупная сумма. Как-то туристы бросили 40 евро. Может, если взять за все эти годы, которые я играю, то и накопил бы на машину или даже на квартиру. В среднем за день теперь можно заработать около 10 рублей, — говорил в 2017 году Станислав.

В начале 2000-х друг приглашал Станислава в Копенгаген, предлагал ему там играть. Но музыкант не решился уехать из родного города.



Фото: Hrodna.life

В последние годы гродненцы часто говорили, что Станислав сильно сдал: стал выпивать и хуже играть, перестал ответственно относиться к своему хобби.

В 2017 году в ответ на такие замечания он просто улыбался и говорил, что настоящий ценитель музыки поймет, где халтура, а где искусство.

— Я люблю это. Сколько буду на ногах стоять, столько и буду играть. Что касается преемника, то здесь трудно сказать. Подходят ко мне люди и просят научить их, но не все могут даже просто свистеть. Нет еще такого человека, который сможет нормально играть. Возможно, когда-нибудь придет он ко мне и сможет перенять мой опыт. Это была бы хорошая для меня замена, — рассказывал музыкант.



Фото: Hrodna.life

В последние месяцы жизни музыкант стал бродяжничать. Он говорил, что его обокрали — пропали все сбережения и паспорт. Без документов 80-летний музыкант не мог получать пенсию. Его квартира на улице Комарова была постоянно открыта, говорили соседи.

В конце января музыкант умер.

— Это только в последний год начались серьезные проблемы у Станислава. Мы жили с ним в одном подъезде, — рассказывает читатель Hrodna.life Андрей. — Он забывал, где живет. Ему нечего было есть. Соседи помогали как могли — кто одежду даст, кто продукты. На выпивку он никогда денег не просил.

Станислава забрали в больницу в середине январе. Спустя несколько дней из милиции соседям позвонили и сказали, что музыкант умер. Искали родственников, но никого не нашли.



Фото: Hrodna.life

— Станислав всю жизнь жил один. После того, как его забрали в больницу, в квартиру кто-то приходил. Соседи заколотили дверь. Что будет дальше с квартирой, никто не знает, как и не знают и где похоронили Свистуна, — рассказали жители дома, где жил уличный музыкант.