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СК хочет, чтобы участники протестов сами заплатили штрафы, которые им уже помогли оплатить фонды или другие люди
05.02.2021 16:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси инициировали взыскание денежных средств с оштрафованных участников митингов, штрафы за которых оплатили сторонние организации и физлица, об этом сообщили в эфире телеканала
«Следственный комитет сообщает, что установлены неоднократные факты финансирования незаконных массовых мероприятий. Например, это оплата сторонними организациями и физическими лицами штрафов за участников митингов. Таким образом люди, в отношении которых применено административное взыскание, фактически ответственности не несли», — сообщили в эфире.
По данным ведомства, выявлено значительное количество таких случаев.
«С санкции прокурора на эти суммы наложен арест. Инициировано проведение процессуальных действий по взысканию денежных средств непосредственно с самих правонарушителей», — сообщили в сюжете.
Напомним, в ноябре 2020 года стало
В январе задержали журналиста Андрея Александрова и его девушку Ирину Злобину. Их
«С августа 2020 года они занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых протестных акциях и иных протестных акциях на территории Минска. В том числе путем уплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее. Используемые для этого средства они получали из-за рубежа», — заявил тогда замглавы МВД Геннадий Казакевич, отметив, что часть денег тратилась задержанными на собственные нужды — на аренду жилья и покупку продуктов.
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СК хочет, чтобы участники протестов сами заплатили штрафы, которые им уже помогли оплатить фонды или другие люди
«С санкции прокурора на эти суммы наложен арест. Инициировано проведение процессуальных действий по взысканию денежных средств непосредственно с самих...
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