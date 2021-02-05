СК хочет, чтобы участники протестов сами заплатили штрафы, которые им уже помогли оплатить фонды или другие люди

Источник материала: Tut.by

В Беларуси инициировали взыскание денежных средств с оштрафованных участников митингов, штрафы за которых оплатили сторонние организации и физлица, об этом сообщили в эфире телеканала Беларусь 1 со ссылкой на Следственный комитет.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

«Следственный комитет сообщает, что установлены неоднократные факты финансирования незаконных массовых мероприятий. Например, это оплата сторонними организациями и физическими лицами штрафов за участников митингов. Таким образом люди, в отношении которых применено административное взыскание, фактически ответственности не несли», — сообщили в эфире.

По данным ведомства, выявлено значительное количество таких случаев.

«С санкции прокурора на эти суммы наложен арест. Инициировано проведение процессуальных действий по взысканию денежных средств непосредственно с самих правонарушителей», — сообщили в сюжете.

Напомним, в ноябре 2020 года стало известно , что банковские счета, на которые пострадавшие белорусы получали денежную помощь от кампании BY_help, начали блокировать. В Следственном комитете заявили, что речь идет об аресте средств, которые «поступали в страну для финансирования протестных акций». В банках уточняли, что речь идет о блокировке суммы полученной помощи, об аресте других средств речи не идет.

В январе задержали журналиста Андрея Александрова и его девушку Ирину Злобину. Их подозревают в финансировании протестной деятельности.

«С августа 2020 года они занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых протестных акциях и иных протестных акциях на территории Минска. В том числе путем уплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее. Используемые для этого средства они получали из-за рубежа», — заявил тогда замглавы МВД Геннадий Казакевич, отметив, что часть денег тратилась задержанными на собственные нужды — на аренду жилья и покупку продуктов.