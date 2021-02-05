"Мир кристаллов" в Ботаническом саду

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И пока для одних зима - это время забот, для других - активного отдыха, а кто-то и вдохновятся морозными днями. Например, в Ботаническом саду груды льда превращаются в произведения искусства. Там завершается подготовка к фестивалю-конкурсу ледяных и снежных скульптур. По традиции "Мир кристаллов" объединил как профессиональных скульпторов, так и команды студентов профильных факультетов. Влюбленная пора, мифические птицы, три медведя - всего участники представят 8 ледяных и 10 снежных композиций.

Финальный вариант зимних шедевров можно увидеть завтра

Торжественное открытие фестиваля - 15 часов. Кстати, кристаллическая экспозиция будет сиять и вечером: фигуры оснастят подсветкой. Продлится выставка ледяных и снежных скульптур до 14 февраля.