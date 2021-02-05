Рекорд Гиннесса в столичном музее конструктора

Источник материала: БT

Путешествие в детство. Столичный музей конструктора Lego готовится попасть в Книгу рекордов Гиннесса! Претендент на получение статуса самой большой частной коллекции Lego в мире насчитывает более семи с половиной тысяч наборов. Среди них как редкие деревянные ретроэкспонаты, так и совсем новые, выпущенные в конце прошлого года: это сцены из любимых фильмов и сериалов, авто с настоящими моторами и даже ракеты.

Кроме знаменитых моделей, на полках можно увидеть и маленькие копии отличительных локаций белорусской столицы: Красный костел, Дворец спорта, Национальную художественную галерею и Белорусскую железную дорогу. Созданная руками работников музея коллекция будет расширяться.

Самая большая локация музея - сказочный город площадью в 20 квадратных метров. Для электрификации его улиц и домов вручную проложено около километра провода.