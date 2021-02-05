Церемония вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора. Президент встретился с научной элитой

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Александр Лукашенко отметил: наука - важнейший фактор укрепления нашей независимости

А. Лукашенко о роли наставников в образовании

Президент также положительно отозвался о продолжении работы в научной сфере представителей старшего поколения

"Слава богу, что у нас здоровые старики, если их можно так назвать, и они работают в Академии наук. Это же кладезь знаний, это сама наука! - подчеркнул глава государства. - Поэтому не надо переживать за то, что у нас старики в образовании и науке. Им есть что сказать". Это, конечно, ни в коем случае не отрицает необходимости привлечения молодежи, обратил внимание президент. Но он сделал акцент на преемственности поколений: "Как прошлый год показал, это очень важно. Идет смена поколений. Важно, чтобы мы нашей молодежи передали опыт и знания, которые накопили за долгое время работы". Александр Лукашенко также подчеркнул важность того, чтобы исследования и знания ученых проецировались на сегодняшнюю жизнь. "Любую науку надо приспособить к современности, чтобы она приносила пользу обществу", - добавил глава государства.





Президент подчеркнул, что и сам лично очень ценит непростой труд ученых и добивался всегда, чтобы в стране их деятельности уделялось должное внимание

Президент вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора





Президент: Нам надо серьезнее относиться к молодежи

Глава государства привел в пример ситуацию в Сирии и Ираке, где геополитические игроки продвигают свои интересы, из-за чего эти страны и народы страдают уже долгие годы

"Поэтому нам надо своими руками не привести страну в этот хаос. И здесь многое будет зависеть от преподавателей. Я все понимаю: у каждого может быть своя точка зрения, свое мнение, и эту точку зрения и мнение надо высказывать. Но надо это делать к месту, не нарушая закон. Какой бы ни был закон, плохой или хороший, закон есть закон, юристы меня поддержат, его надо выполнять. Если он плохой - его надо изменить в установленном порядке. Но не через драку на улице, - подчеркнул Президент. - Я еще раз намекаю на то, что нам очень много нужно будет потрудиться с нашей молодежью, чтобы уберечь их от плохого будущего, потому что им жить. Мы уйдем, они будут жить. Где и как будут жить, зависит сейчас во многом от нас и от преподавателей. Это не дело, когда преподаватели и студенты вузов выступают как какая-то отдельная сила по дезорганизации общества и уничтожению той системы, которую мы создавали четверть века".





Президент пообещал оказывать всемерную поддержку развитию науки в стране

В 2020 г. ВАК Беларуси присвоила 347 ученых степеней

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Церемония вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора. Президент встретился с научной элитой Стране нужны новые прорывные, эффективные и инновационные технологии. Это отличный шанс заявить о себе тем, кто действительно озабочен судьбой Беларуси. ...

Стране нужны новые прорывные, эффективные и инновационные технологии. Это отличный шанс заявить о себе тем, кто действительно озабочен судьбой Беларуси.. Из первых уст услышать, чем живет белорусская наука, узнать о новаторских результатах исследований, обсудить проблемы и новые концептуальные задачи. Такой разговор – это уже традиция. Александр Лукашенко отметил: наука – важнейший фактор укрепления нашей независимости. Поддерживать белорусские достижения будем и впредь. Без них достичь целей, которые стоят перед государством на ближайшую пятилетку, невозможно. Необходимо поднимать роль целевых направлений в вузы. Больше заниматься практикоориентированностью, начиная со школьной скамьи. Особое внимание нужно уделить преемственности поколений и повышению статуса педагога."В этот прагматичный век дорогого стоит труд наставника, нацеленного на создание научной школы и подготовку молодых ученых. Это по-нашему, по-государственному", - заявил Президент. Глава государства подчеркнул, что наставникам в образовании отводится важнейшая роль. "После вуза, уже в производстве, в жизни человек становится настоящим специалистом. Но без наставника быть не может. Точно так и в науке. Я это очень ценю", - сказал Александр Лукашенко."Труд ученого непомерно тяжел. В науке мало трудиться, надо быть от природы талантливым человеком", - заметил белорусский лидер. Он напомнил, что по его инициативе в стране были приняты комплексные меры для того, чтобы ученые получали звания и степени исключительно в соответствии со своими заслугами, чтобы этот процесс стал справедливым и объективным. "Верю, что будущие успехи учеников, ваших учеников и ваши собственные научные победы дадут нам еще много поводов для встреч во Дворце Независимости", - обратился к присутствующим глава государства.Из рук президента дипломы доктора наук сегодня получили 9 человек. Четверым глава государства вручил аттестаты профессора, еще четверо стали научными консультантами. Их открытия - это не проект на бумаге, это реально работающие технологии и методики. На встрече не только те, кто получил сегодня ученые степени, но также ученые, внесшие значимый вклад в успех своих коллег. Особое внимание в том числе и представителям научной сферы, нужно обратить внимание на молодежь, в ее руках общее завтра."Послевыборные события показали, что нам серьезнее надо относиться к обучению нашей молодежи. В противном случае мы получим очень большие проблемы в перспективе. Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке. И боюсь, что в условиях геополитического разлома об этом мы, наверное, еще будем говорить на собрании. Мы не сможем удержаться в рамках внутреннего раздрая и какой-то гражданской войны: обязательно вмешаются другие игроки. Я часто намекаю: смотрите, чтобы наша Беларусь не стала полем битвы, полем войны, где будут решаться не наши вопросы", - заявил Александр Лукашенко.Президент пообещал: оказывать всемерную поддержку развитию науки в стране будут и дальше. Ведь благодаря интеллекту таких людей белорусские достижения от медицины, сельского хозяйства до информационных технологий и преподавания превращаются в ценный ресурс. Для каждого из них сегодня не только очередной этап в карьере и новый статус. Для них это совершенно новые возможности.Всего в прошлом году ученые степени получили три с половиной сотни человек. Научную элиту страны пополнили 40 докторов наук и 307 кандидатов. К слову, интерес к нашей научной школе проявляют и иностранцы: обладателями степеней стали 34 соискателя из 9 государств.