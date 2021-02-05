Морозно и солнечно будет в выходные

Источник материала: БT

Мороз и солнце - настоящая зимняя погода - до минус 21 градуса ниже нуля ночью и гололедица ожидаются в выходные. В субботу ночью и утром синоптики прогнозируют кратковременный снег. Днем преимущественно без осадков. Дороги скользкие. В воскресенье мороз усилится.

Марина Грицкевич, начальник отдела Республиканского центра по гидрометеорологии: "Переменная облачность. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер не устойчивый - 4-9 м/с. Температура воздуха ночью минус 18 - минус 23, местами до минус 26, днем минус 8 - минус 13, местами до минус 15".

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели морозная погода сохранится.