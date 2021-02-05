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Прогноз погоды на 6 февраля
05.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Синоптическая ситуация в Беларуси: территория Беларуси будет находиться в основном под влиянием области повышенного атмосферного давления и холодных неустойчивых воздушных масс.
Внимание!
6 февраля (суббота) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.
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Синоптическая ситуация в Беларуси: территория Беларуси будет находиться в основном под влиянием области повышенного атмосферного давления и холодных...
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