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Птичья столовая появится в заповеднике "Соколиный"
05.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПочти четыре десятка кормушек изготовили первоклассники из Мачулищ из подручных средств. Самые интересные представили на выставке в рамках проекта "Поможем пернатому другу". Вариантов кормушек множество: от деревянных до поделок из цветочных горшков. Первоклассники проявили фантазию в украшении своих работ.
Мобильные столовые повесили возле школы, жилого сектора и в заповеднике "Соколиный". За кормушками необходимо присматривать до конца марта, поэтому для учеников организована серия уроков, как правильно кормить пернатых. Кроме того, среди учащихся пройдет конкурс на лучший рисунок и лучшую фотографию птиц.
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Почти четыре десятка кормушек изготовили первоклассники из Мачулищ из подручных средств. Самые интересные представили на выставке в рамках проекта "Поможем...
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