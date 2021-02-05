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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Птичья столовая появится в заповеднике "Соколиный" Почти четыре десятка кормушек изготовили первоклассники из Мачулищ из подручных средств. Самые интересные представили на выставке в рамках проекта "Поможем...

Почти четыре десятка кормушек изготовили первоклассники из Мачулищ из подручных средств. Самые интересные представили на выставке в рамках проекта "Поможем пернатому другу". Вариантов кормушек множество: от деревянных до поделок из цветочных горшков. Первоклассники проявили фантазию в украшении своих работ.Мобильные столовые повесили возле школы, жилого сектора и в заповеднике "Соколиный". За кормушками необходимо присматривать до конца марта, поэтому для учеников организована серия уроков, как правильно кормить пернатых. Кроме того, среди учащихся пройдет конкурс на лучший рисунок и лучшую фотографию птиц.