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Уголовное дело за оскорбление представителей власти
05.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУголовное дело за оскорбление представителей власти. Правоохранители задержали 37-летнего повара столичного кафе. Он писал оскорбительные комментарии в Сети в адрес милиционеров Минска и Могилевщины. По словам фигуранта, ни с кем из этих людей он не был знаком и никогда не встречался.
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Уголовное дело за оскорбление представителей власти. Правоохранители задержали 37-летнего повара столичного кафе. Он писал оскорбительные комментарии в Сети в...
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