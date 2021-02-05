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В Гродно под тяжестью снега рухнул навес на центральном рынке
05.02.2021 17:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно под тяжестью снега рухнул навес на центральном рынке. Об этом
К счастью, никто не пострадал, хотя случилось все в разгар торгового дня.
После происшествия на рынке начали чистить снег на кровлях.
Вход на рынок был закрыт, директор от комментариев отказался.
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