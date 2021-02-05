Источник материала: Tut.by

В Гродно под тяжестью снега рухнул навес на центральном рынке. Об этом сообщает СТВ.





К счастью, никто не пострадал, хотя случилось все в разгар торгового дня.

После происшествия на рынке начали чистить снег на кровлях.





Вход на рынок был закрыт, директор от комментариев отказался.