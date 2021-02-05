В Новополоцке будут судить 75-летнего пенсионера - за белые и красные шторы и прогулки по городу

Источник материала: Tut.by

75-летнего жителя Новополоцка Анатолия Кулика будут судить по трем административным протоколам: за прогулки по городу с БЧБ-флагом на плечах, а также за белые и красные шторы в квартире, которые посчитали пикетом, сообщает «Радыё Рацыя».



Анатолий Кулик. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Ранее Анатолия Кулика оштрафовали на 75 базовых величин (2025 рублей).

Кулик написал обращение в горисполком, чтобы власти объяснили ему, сколько человек и в какой одежде могут идти рядом с ним, чтобы прогулку не посчитали несанкционированной акцией:

— Напісаў ліст у гарвыканкам, каб мне патлумачылі, колькі чалавек можа ісці са мной разам, каб гэта не было «шэсце», і якую вопратку дазволена насіць. Адказалі, што колькасць людзей побач неабмежаваная, і адзенне таксама можа быць любое і любых колераў. Раз так — то ў мяне пелярына, а белы і чырвоны колеры — не забароненыя.

В Новополоцке Анатолий Кулик — человек-легенда . На мирные протесты он — тогда инженер завода «Полимир» — начал ходить с 1988 года, когда в Новополоцке, который называли «вторым Чернобылем», зародилось экологическое движение: люди требовали на пикетах, чтобы в городе был чистый воздух и вода. Затем инженера дважды избирали депутатом от БНФ в горсовет Новополоцка.

После событий августа 2020 года Анатолий Кулик ходит по городу в соломенной шляпе с бело-красно-белой лентой и БЧБ-флагом.