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В Новополоцке будут судить 75-летнего пенсионера - за белые и красные шторы и прогулки по городу
05.02.2021 18:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
75-летнего жителя Новополоцка
Ранее Анатолия Кулика оштрафовали на 75 базовых величин (2025 рублей).
Кулик написал обращение в горисполком, чтобы власти объяснили ему, сколько человек и в какой одежде могут идти рядом с ним, чтобы прогулку не посчитали несанкционированной акцией:
— Напісаў ліст у гарвыканкам, каб мне патлумачылі, колькі чалавек можа ісці са мной разам, каб гэта не было «шэсце», і якую вопратку дазволена насіць. Адказалі, што колькасць людзей побач неабмежаваная, і адзенне таксама можа быць любое і любых колераў. Раз так — то ў мяне пелярына, а белы і чырвоны колеры — не забароненыя.
В Новополоцке Анатолий Кулик —
После событий августа 2020 года Анатолий Кулик ходит по городу в соломенной шляпе с бело-красно-белой лентой и БЧБ-флагом.
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75-летнего жителя Новополоцка Анатолия Кулика будут судить по трем административным протоколам.
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