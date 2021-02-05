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Что обязательно надо увидеть своими глазами - в культурном маршруте Лидии Заблоцкой
05.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Хоровод, Купалье и битва на Немиге - кистью белорусского художника Филипповича, а бархатные натюрморты и фактурные пейзажи - в видении живописца Ходоровича. Сразу три новых проекта представил на этой неделе Национальный художественный, он продолжает отрекаться от творческого локдауна. Как и большинство арт-точек Минска. Что обязательно надо увидеть своими глазами - в культурном маршруте Лидии Заблоцкой.
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Хоровод, Купалье и битва на Немиге - кистью белорусского художника Филипповича, а бархатные натюрморты и фактурные пейзажи - в видении живописца Ходоровича. Сразу...
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