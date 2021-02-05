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Быть на связи и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы
05.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Прямые телефонные линии пройдут в субботу, 6 февраля. В столице с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров. На вопросы жителей центрального региона ответит первый заместитель председателя Миноблисполкома Сергей Левкович. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.
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Прямые телефонные линии пройдут в субботу, 6 февраля. В столице с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать председатель Минского городского Совета депутатов...
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