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Завораживающие кадры: Млечный путь в лучах пламенеющего заката
05.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗавораживающие живописные кадры удалось запечатлеть австралийскому фотографу в Тасмании: он снял Млечный путь на закате. Этот регион планеты известен необыкновенной прозрачностью воздуха - на острове отсутствует промышленность, практически нет других источников загрязнения атмосферы. Оттого только здесь и нигде больше на Земле невозможно добиться совмещения в рамках одной видеокомпозиции звезд и пламенеющего заката.
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Завораживающие живописные кадры удалось запечатлеть австралийскому фотографу в Тасмании: он снял Млечный путь на закате. Этот регион планеты известен...
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