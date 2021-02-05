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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Завораживающие кадры: Млечный путь в лучах пламенеющего заката Завораживающие живописные кадры удалось запечатлеть австралийскому фотографу в Тасмании: он снял Млечный путь на закате. Этот регион планеты известен...

Завораживающие живописные кадры удалось запечатлеть австралийскому фотографу в Тасмании: он снял Млечный путь на закате. Этот регион планеты известен необыкновенной прозрачностью воздуха - на острове отсутствует промышленность, практически нет других источников загрязнения атмосферы. Оттого только здесь и нигде больше на Земле невозможно добиться совмещения в рамках одной видеокомпозиции звезд и пламенеющего заката.