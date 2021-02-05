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10 тысяч человек записались на вакцину от коронавируса в Брестской области

05.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В лист ожидания могут попасть все желающие. Для этого нужно позвонить в поликлинику по месту жительства. Сейчас в регионе продолжают вакцинировать медицинских работников - это первая группа риска. Российский препарат "Спутник V" уже получили 2700 человек, а всего в первой партии привезли 3600 доз. Вакцинация проходит практически во всех поликлиниках областного центра. Прививают в два этапа. Через 21 день укол нужно повторить.

Марина Шилович, завотделом Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: "Мы ждем в ближайшее время. Идет речь о 15 февраля, когда поступит следующая партия для педагогических работников. Мы пока активно опрашиваем население от 18 до 60 лет, которое, согласно инструкции производителя, может прививаться вакциной. Но и население старше 60 лет тоже активно обращается и хочет прививаться. И тоже это население учитывается".

По словам врачей, остальных жителей региона начнут прививать весной. Вакцину будут раздавать согласно очереди списка ожидания.

 
 
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В лист ожидания могут попасть все желающие. Для этого нужно позвонить в поликлинику по месту жительства. Сейчас в регионе продолжают вакцинировать медицинских...
 
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