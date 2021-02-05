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Изготовители незаконных листовок выявлены в Могилеве

05.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Изготовители незаконных листовок выявлены в Могилеве. Взяли оперативники и распространителей печатной продукции. Всего задержано 8 человек, они действовали в одной организованной группе. У каждого были свои обязанности. Кто-то закупал расходный материал, другой  оплачивал услуги печати, третий непосредственно выпускал газеты. Напомним, жители областного центра с сентября стали находить в своих почтовых ящиках листовки с фейковой информацией о ситуации в стране. 

В отношении всех нарушителей были составлены протоколы. Некоторые уже привлечены к административной ответственности. На них наложен штраф в размере свыше тысячи рублей. Остальные фигуранты ждут решения суда. 

 
Теги: Могилев
 
 
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Изготовители незаконных листовок выявлены в Могилеве. Взяли оперативники и распространителей печатной продукции. Всего задержано 8 человек, они действовали в...
 
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