В Бресте строят пристройку к детской областной больнице. Что там прямо сейчас?

Источник материала: Tut.by

Еще год назад рядом с бывшим Интендантским городком находились старые заброшенные боксы, укрытые от глаз хмызняком. Теперь здесь возвышается коробка четырехэтажного здания — пристройка к детской областной больнице. Новый корпус не только увеличит площади, которых так не хватает больнице, но и откроет новые возможности в лечении и диагностике заболеваний у детей и даже взрослых, пишет «Вечерний Брест» со ссылкой на главного врача детской областной больницы Сергея Ковшика.



Фото: Василий Пошелюк

Проектная мощность больницы — 270 коек. Сейчас там 417 — дефицит площадей налицо. Три года назад было принято решение о строительстве пристройки. В 2019 году решались проектные вопросы, а в первой половине 2020-го состоялась первая очередь строительства — инженерная подготовка: вынос тепловых сетей, проведение теплоснабжения, канализации.

С августа прошлого года строители приступили непосредственно к возведению четырехэтажной пристройки. Руководство области определило довольно сжатые сроки строительства: уже в октябре этого года новая пристройка должна работать.

— На данный момент строительство идет в срок. Стояла задача к этому моменту построить коробку здания. И строители с этим справились. Сейчас приступили к кровле и постепенно делают черновую и чистовую отделку, — рассказывает главный врач больницы Сергей Ковшик.

Новоселье на 4 этажах

Общая площадь пристройки — 7905 кв. м. Новый корпус пристраивается к существующему зданию больницы без переходных галерей.

На первом этаже большую часть будет занимать отделение анестезиологии и реанимации, рассчитанное на 12 коек со всем необходимым для оказания помощи деткам в экстренных и неотложных случаях. Помимо того, что отделение будет соответствовать всем необходимым нормам по «начинке», есть еще «фишка», которая позволит быстро и качественно оказывать медпомощь. На первом этаже в самом здании расположен гараж, куда сможет заезжать реанимобиль при транспортировке тяжелобольных детей. К примеру, в случае, если привезут недоношенного новорожденного ребенка в кювезе, его сразу можно будет передать из гаража в реанимационное отделение. В этом боксе для автомобилей предусмотрена система поддержания комфортной температуры и вывода выхлопных газов от авто.





Кроме реанимационного отделения, на первом этаже оборудуют кабинет МРТ с новейшим аппаратом.

— На средства, выделенные Минздравом, покупаем аппарат очень хорошего класса, один из двух подобных в стране по наполнению и техническим возможностям программного обеспечения, 3D-моделирования. При необходимости этот аппарат будет задействован также для диагностики заболеваний взрослых, — рассказывает Сергей Васильевич.

На первом этаже нового корпуса спроектированы буфет и конференц-зал.

Второй этаж полностью отдадут под педиатрическое отделение для новорожденных и недоношенных детей. В состав его входит пост интенсивной терапии на шесть коек с кювезами и системами подводки газов.

На третьем этаже оборудуют отделение для лечения маленьких пациентов до года. Также там будет пять коек для паллиативных детей.

На четвертом этаже ожидает новоселья педиатрическое отделение № 1, которое имеет три профиля: кардио-ревматологический, гематологический и нефрологический. На каждом из этажей предусмотрено достаточно палат для пребывания матери и ребенка, а также сервисные койки — палаты, где мама может разместиться с ребенком в комфортных условиях за дополнительную плату.

Проектом предусмотрено строительство цокольного этажа, в котором будет располагаться галерея, которая свяжет новый корпус со всей больницей. Также там разместятся подсобные и складские помещения, гардеробные, архив.

Так как часть действующей больницы «переедет» в пристройку, на освободившихся площадях будут расширены существующие отделения. К примеру, целый этаж будет отдан под ЛОР-отделение с офтальмологическими койками, которое сейчас вынуждено располагаться в стесненных условиях. Частично переместится отделение хирургии. Также расширятся площади отделения неврологии, пациенты которого требуют особенных условий пребывания.





Техника экспертного класса

Новая пристройка — это не только расширение площадей и создание комфорта. С открытием этого корпуса жителям города и области будет доступен новый уровень оказания медицинской помощи.

— Бюджет области многое покрыл, что касается строительства и монтируемого оборудования: лифтов, вентиляции, теплоснабжения. Остальное будет покупаться на средства, выделенные Минздравом. В прошлом году нам выделили 7 млн рублей на приобретение аппарата МРТ, кювезов, кроватей. В этом году дополнительно согласовали медицинское оборудование на 2,5 млн рублей, которое вышло за пределы проектной сметы и будет закуплено централизованно. На эти средства будут закуплены аппараты ИВЛ, рентгеновский костный денситометр, наркозно-дыхательное оборудование, УЗИ-аппарат экспертного класса, необходимое офтальмологическое оборудование, — поясняет Сергей Ковшик.

Новые возможности откроются у пациентов офтальмолога. Благодаря новому оборудованию врачи смогут в максимально короткие сроки диагностировать заболевания глаз у детей, а при помощи лазерного аппарата выполнят коррекцию на сетчатке глаз, в первую очередь у недоношенных детей, что позволит избавиться от проблем со зрением в будущем.

С появлением пристройки решится еще одна проблема больницы — возможность подъезда машин скорой. На данный момент автомобиль скорой может подъехать только со стороны улицы Халтурина, где движение одностороннее. С открытием пристройки появится возможность подъехать в скорой с Кобринского моста по улице Нефтяной через арку к действующей больнице или сразу к пристройке.

Нужны доноры. Финансовые

Администрация больницы планирует создать рекреационную зону на свободной территории медучреждения.

— Бюджет области выделил средства на закупку некоторого оборудования и инвентаря для больницы. И если мы эти деньги сможем сэкономить, то пустим их на создание сквера, — рассуждает главврач.

Кроме того, у нас в планах строительство современной лаборатории рядом с пристройкой. Сейчас в основном все анализы отправляются на исследование в областную клиническую больницу. С проектом строительства лаборатории подали заявку на участие в трансграничной программе сотрудничества «Польша — Беларусь — Украина».

Мы выступаем как ведущие бенефициары. Также в проекте намерены участвовать областная клиническая больница и Брестская ЦГБ. Проект уже заявлен на уровне Министерства экономики и Министерства иностранных дел. 11 февраля состоится защита проекта в Варшаве, — поделился Сергей Ковшик.