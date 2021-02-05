В Гомеле осудили несовершеннолетнего администратора телеграм-канала «Данные карателей Беларуси»

Источник материала: Tut.by

Суд вынес приговор 15-летнему подростку из Добруша, который администрировал телеграм-канал «Данные карателей Беларуси». Об этом сообщает пресс-служба МВД.



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— В отношении несовершеннолетнего проводилась проверка, его действиям была дана правовая оценка, и расследование уголовного дела завершено. Суд вынес решение в отношении несовершеннолетнего преступника. Ближайшие 2 года подросток проведет в специальном учебно-воспитательном учреждении, — рассказали в пресс-службе.

Как рассказала в эфире гомельского телевидения помощник прокурора города Анна Зубарева, парень просил подписчиков о материальной помощи для развития ресурса и поддержки пострадавших людей. Средства, которые перечислялись на биткоин-кошелек администратора, он потратил на собственные нужды. Прокуратура Гомеля направила в суд исковое заявление о признании недействительными сделок с несовершеннолетним и взыскании этих средств в пользу государства. Как прозвучало в телесюжете, это более 1,5 тысячи белорусских рублей и более 5 тысяч российских рублей, на которые подросток приобрел «скутер и одежду».

Напомним, подростка задержали в октябре прошлого года. По информации милиции, несовершеннолетний в мессенджере обновлял и размещал информацию о сотрудниках органов внутренних дел.

Со слов несовершеннолетнего, в августе ему написал неизвестный, предложив создать и администрировать телеграм-канал «Данные карателей Беларуси», сообщает МВД. Для этого нужно было репостить сведения из других похожих пабликов.

Правоохранители обещали дать «правовую оценку по фактам клеветы, публичного оскорбления представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, незаконного собирания либо распространения информации о частной жизни, мошенничества».