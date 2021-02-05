Источник материала: Tut.by

В воскресенье 31 января были задержания на проспекте Независимости. К прохожим подходили силовики и уводили их в микроавтобус. Некоторые видео мы уже публиковали в нашем онлайне, вот еще одно — с камеры видеонаблюдения у «Макдональдса». Происходящее в кадре похоже на обычную жизнь: прохожие куда-то спешат, лозунгов, плакатов или организованного шествия не видно. Однако некоторые задержанные уже получили 15 суток.

Судя по таймкоду, в ролике — пять минут жизни проспекта Независимости у «Макдональдса» (с 14.32 до 14.37) 31 января. Вроде бы все как обычно: куда-то торопятся прохожие. Однако за пять минут мы видим по крайней мере восемь задержаний. На проспекте Независимости паркуются микроавтобусы, оттуда выходят силовики в штатском, которые уводят некоторых горожан с собой. Принцип, по которому выбирались нарушители, непонятен, особенно если знать, что позже им вменили участие в несогласованном шествии. Расскажем, чем закончились некоторые истории.

Это одно из нескольких видео, которые стороны защиты показывали в судах над. Отметим, что редакция не знает достоверно, что происходило вне указанного временного отрезка.

Среди тех, кого увели с этой точки в микроавтобус, — подруги Юлия Михайлова и Любовь Шишпор. Время задержания по данным камеры — 14.36.



На записи видно, как девушкам (у одной — белые лампасы на штанах) преграждают путь силовики в балаклавах и уводят их в микроавтобус

Дела девушек рассматривали, потом отправляли на доработку из-за несовпадений в протоколах. Родственники заявляли в милицию об их пропаже, потому что в какой-то момент просто не понимали, где те находятся. Сегодня обеих осудили на 15 суток.

Сначала девушкам вменяли правонарушения по статьям 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица), потом последнюю статью сняли.

Юлия Михайлова в суде пояснила, что шла от Красного костела вместе с подругой вдоль проспекта, когда шли возле ГУМа, поэтому испугались и зашли в магазин. Позже вышли из универмага и спустились в переход.

— Вышли из перехода, проходили мимо «Макдональдса». Остановился микроавтобус, подошли люди и сказали пройти с ними. Когда мы спросили, зачем, сказали: «Там объяснят».

В судах над задержанными на проспекте опрашивали и свидетелей. Например, в процессе над Юлией Михайловой милиционер пояснил, что «наблюдал в воскресенье шествие группы граждан вдоль проспекта Независимости». По его мнению, люди «достаточно организованно передвигались», выкрикивали лозунги.

Сотрудник милиции рассказал, что сообщение о шествии у проспекта публиковалось в телеграм-канале, в каком именно — неизвестно. Говорил, что люди договорились обозначить себя «символикой»:

— Заранее оговаривалось, что граждане будут обозначать себя пакетом магазина «Соседи» и одноразовой медицинской маской.

По видео, снятому у «Макдональдса», непонятно, были на девушках медицинские маски, или нет, никаких пакетов у них в руках не видно.

Юлия пояснила, что впервые сообщения о «шествии» на проспекте увидела на скриншотах в РУВД.

Ниже — еще одно видео для иллюстрации того, как задерживали людей у «Макдональдса» 31 января. Оно уже публиковалось в нашем онлайне.

Еще один задержанный у «Макдональдса» — 32-летний Юрий, которого судили 3 февраля. В ролике видно, как он стоит на тротуаре и разговаривает о чем-то с девушкой (время — 13.32). В суде минчанин пояснил, что это — его знакомая Екатерина. По его словам, в центр города в воскресенье приехал, чтобы поучаствовать в покерном турнире, а со знакомой встретился выпить кофе.

В протоколе об административном правонарушении сказано так: «Принял активное участие в массовом мероприятии без соответствующего разрешения Мингорисполкома, чем нарушил закон и порядок проведения уличного шествия. Публично выражал протест против проведения 6-го Всебелорусского народного собрания», «двигался вдоль проезжей части с группой граждан».

В ответ на вопросы судьи мужчина ответил, что на нем была бело-синяя медицинская маска. Дело Юрия также отправляли на доработку из-за ошибки во времени протокола. Решение суда — 15 суток.

О судьбе Екатерины, которая стояла рядом с Юрием, нам ничего не известно.





Минчанин Дмитрий тоже получил 15 суток, как и его друг Владимир. Мужчины появляются в кадре уже в сопровождении силовиков в штатском (примерно в 14.32). Время задержания, указанное в протоколе, не совпадало с тем, что на камере видеонаблюдения, и в этом случае, дела отправляли на доработку.

Претензии — те же: шествие в группе лиц, публичное выражение протеста против 6-го Всебелорусского народного собрания, выкрикивание провокационных лозунгов, отказ прекратить несанкционированное мероприятие в ответ на требования милиции.





Дмитрий рассказал в суде, что с другом знаком уже лет 15. Мужчины встретились и отправились в центр — присмотреть подарки для близких.

— Я шел с товарищем вдоль проспекта. Там не было никаких скоплений людей, никакого шествия, сотрудников милиции я не видел. Мы спустились в переход, там к нам подошли со спины и сказали: «Пройдемте, милиция. Для проверки документов».