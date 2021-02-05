Лыжная эстафета: на дистанции руководители коммунальных служб

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Сегодня на снежной трассе в Чижовке прошла гонка представителей коммунальных организаций всех районов Минска. В забеге принимали участие руководители отделов и подразделений столичных организаций. Дистанцию в полтора километра предстояло преодолеть на время. Пробежав непростой круг с резкими подъемами и спусками, участники передавали эстафету партнерам по команде.

По результатам лыжной гонки победу одержала команда принимающего соревнование района - Заводского. В тройке лидеров Фрунзенский и Октябрьский районы.