Установлен администратор деструктивного телеграм-канала

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Правоохранителями установлен еще один администратор телеграм-канала "Сухарево 97". На 37-летнюю жительницу столицы вышли оперативники ГУБОПиК МВД. В ее квартире они нашли листовки оппозиционного толка, которые она распространяла, в том числе во время несанкционированных массовых мероприятий. Известно, что на иждивении у женщины двое несовершеннолетних детей. Вместе с тем она и супруг оставляли их одних дома и уходили на протесты или дворовые акции. В связи с тем что женщина уже несколько месяцев не управляет каналом и имеет двоих детей, с ней была проведена лишь профилактическая беседа.