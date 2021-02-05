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Наталья Кочанова встретилась с членами президиума Молодежного парламента, БРСМ и активом Минска

05.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Созидательные инициативы белорусской молодежи и работа диалоговых площадок - эти темы стали основными на сегодняшней встрече председателя Совета Республики Натальи Кочановой с членами президиума Молодежного парламента, БРСМ и молодежным активом города Минска. Беседа получилась живой и непринужденной. Участники обсуждали ситуацию в стране, задавали вопросы и вносили предложения по формированию и развитию молодежной политики.

Диана Мишура, председатель комиссии Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси: "Сейчас упор делается на открытые дискуссии. Беларусь будущего, который запустил молодежный парламент при Нацсобрании, активно реализуется как платформа, где молодежь может быть выслушана. Встречи проходят каждую неделю в разных коллективах: это и учащаяся молодежь, и студенты, и работники предприятий, где все вносят свои какие-то предложения и хотят, чтобы они были донесены на Всебелорусское народное собрание. Мы эти предложения собираем, вносим в Молодежный парламент, обсуждаем и самые яркие на Всебелорусском народном собрании будут высказаны".

Напомним, Молодежный парламент создан в июле прошлого года, первый созыв объединил 70 молодых людей из всех областей страны и столицы в возрасте от 18 до 31 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Созидательные инициативы белорусской молодежи и работа диалоговых площадок - эти темы стали основными на сегодняшней встрече председателя Совета Республики...
 
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