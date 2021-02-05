Что творилось в четверг в Беларуси, когда из-за снега было ни проехать, ни пройти

Источник материала: Tut.by

Ну и четверг выдался у белорусов! Такого снегопада давно в стране не было. Объективно коммунальники были не в силах оперативно справиться с такими сугробами и заносами. Как думаете, сколько дней им понадобится на расчистку улиц городов и поселков? Мы попросили читателей TUT.BY показать и рассказать, что творится в их населенных пунктах после снежного шторма.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Больше всего снега 4 февраля выпало в Гродно, сообщает МЧС. Высота сугробов тут составила 47 сантиметров! Но и в других регионах с этим проблем не было

Из снежных заносов на дорогах по всей стране спасатели вызволили 61 автомобиль. В Могилевской и Минской области распилили и убрали упавшие из-за налипшего снега деревья.

По данным «Белэнерго», в течение суток на территории страны периодически нарушалось электроснабжение в 138 населенных пунктов. Аварии оперативно старались устранять специальные бригады, но им не всегда удавалось справляться. Радует одно: люди не пострадали.

О том, как выглядели вечером 4 февраля их города и поселки, нам рассказали и показали читатели.



Такое объявление висит на подъезде дома на улице Янки Лучины, 36 с вечера 4 февраля. Фото: читатель TUT.BY



В районе улиц Кижеватова и Асаналиева вместо лестниц — снежные горки, вместо тротуаров — тропки в снегу. Фото: читатель TUT.BY

Руденск. «Снег нигде не убирали. Выезжал из Руденска в 16.00, уборочной техники не было. Дороги ужасные», — написал нам про вечер четверга читатель.



Железнодорожный вокзал Руденска после снегопада 4 февраля. Фото: читатель TUT.BY

Еще один автолюбитель рассказал, что 4 февраля в районе 16.00 возвращался из Минска в Лунинец, трассу Р23 чистили две снегоуборочные машины — две полосы в одном направлении. «Объехать их нереально. В итоге собралась колонна автомобилей длиной несколько километров. Двигалась она со скоростью 40−50 км/ч. Очень некомфортно. В целом менее значительные автодороги Минска в промежутке 13.00 — 15.00 вообще были не чищены. Из-за чего сложно трогаться с места, тормозить и входить в повороты».

В Червенском районе из-за снега не видно было дороги: ехали то ли по проезжей части, то ли по полю. Заявку на очистку дороги оставили на сайте 115, рассказал читатель, который еле проехал навестить родителей.

В Жодино, пишут местные, не хватает коммунальников, потому поработать лопатами, чтобы расчистить дорожки к подъездам, пришлось жильцам. Жители района ГРЭС жалуются на то, что трактор, который чистил проезжую часть, сгреб весь снег на тротуары. Их чистили жильцы ближайших домов.



Высота снега на проезжей части в агрогородке Новоселье. Жители жалуются на неэффективную работу коммунальных служб, из-за чего детям приходится ходить в школу по проезжей части, по которой ездят фуры. Фото: читатель TUT.BY

Жители Смолевичей написали жалобу в райисполком из-за нечищеных тротуаров. Говорят, что дворников с лопатами не видели с начала года. В ответе за подписью зампредседателя райисполкома (копия документа есть в редакции TUT.BY) им разъяснили, что при экстремальных погодных условиях, когда толщина снега превышает 10 см, по закону у коммунальников есть 14 суток на очистку улиц.



Тротуар перед зданием райисполкома в Смолевичах. Фото: читатель TUT.BY

В Смолевичском районе в деревню Заречье ее жители вечером 4 февраля добирались о-о-очень долго: около деревни Петровичи образовалась пробка. На этом участке нет защитной лесополосы, дорогу сильно замело, единственный трактор едва справлялся с ее расчисткой. По словам очевидцев, некоторые пассажиры в маршрутках не выдержали и просто пошли пешком: транспорт стоял больше получаса. С расчисткой дорог и тротуаров в деревне тоже проблемы, жалуются местные.



А так выглядит тротуар в центре Смолевичей не перед зданием райисполкома. Фото: читатель TUT.BY

Жители деревни Михановичи под Минском говорят, что вообще не смогли попасть домой вечером 4 февраля. И всей колонной машин развернулись и вернулись в столицу. Кроме тех, у кого дома собака. «Пришлось лопатой прокладывать себе дорогу к дому. А сегодня сами сбрасываемся на трактор, чтобы он расчистил дорогу», — сообщили читатели.

На работе пришлось ночевать и жителю деревни Залесье, что на границе Минского и Пуховичского районов. Дорога домой выглядела вот так.



По такой дороге в деревню Залесье местный житель 4 февраля не доехал до дома — пришлось ночевать на работе. Фото: читатель TUT.BY

«У Заслаўі ездзіць шмат камунальных машын, і ўсё чысцяць. А ў Хмелеўцы людзі самі чысцяць прыдамовыя тэрыторыі. І гэта выдатна. Зіма ў гэтым годзе ўсім зімам зіма», — пишет кандидат исторических наук, белорусский историк Игорь Мельников. И показывает, как поработал в перерывах между работой над новой книгой.





Так техника чистит главную дорогу в Заславле.





А это — уже работа Игоря Мельникова: очистил дорогу, ведущую в деревню Хмелевка на границе с Заславлем.





Жители поселков Энергетиков и Клочки, агрогородка Негорелое и деревни Клочки в Дзержинском районе пишут, что днем 4 февраля снег у них оперативно убрал трактор. Это ли не приятная новость!

В поселке Правдинском Пуховичского района кое-как с последствиями снегопада справляются: немного расчищена территория около школы, возле подъездов домов, видно, тоже работали дворники. Но некоторые улицы частного сектора выглядят вот так.









А у жителя деревни Пеняки Пуховичского района другая проблема. Его дом — первый на улице. И трактор в итоге почистил центральную улицу — но завалил снегом подъезд к дому. И так — каждую зиму, жалуется читатель. По документам, как оказалось, дороги к дому нет — не заложена в схему.

Дороги в деревню Атолино в 14 км от Минска и в садовое товарищество рядом 4 февраля замело настолько, что некоторые машины не смогли проехать. Люди их бросали и шли домой пешком несколько километров. А утром 5 февраля жители сбросились и заказали трактор, который и расчистил дорогу.



Дорога в деревню Атолино 4 февраля. Фото: читатель TUT.BY

Житель Дзержинска говорит, что частный сектор от снега не чистят, а утром в пятницу в сугробах был и центр. Проезжая часть не обработана песчано-соляной смесью. «Звонил на 115, 101. Везде отвечают, вся техника выехала. Вот только куда, если за день ни одной машины или трактора никто не видел», — пишет он.

Жители деревни Подлесье-Каменецкое под Брестом сообщают, что снег у них выпал еще 26 января, но только 4 февраля впервые расчистили центральный проезд.

«Переулки не чистили, ночью все замерзло, ехать невозможно. Ответ председателя сельсовета: «Уже замерзло — можно ехать». На возражение о том, что высокая колея просто порвет днище авто, тот ответил: «Можете взять лопату и почистить».



Улицы деревни Подлесье-Каменецкое очистили от снега, а под ним- сплошной лед. Его не посыпали ни песком, ни песчано-соляной смесью. Фото: читатель TUT.BY

А в Барановичах опасная дорожная ситуация сложилась на улице Андреева. Тут проезжая часть превратилась в ледяную дорогу с провалами. «Две машины не разъедутся, либо одна из них «сядет» дном. Поэтому автомобили объезжали по тротуару», — рассказывает читатель.

По его словам, он сделал заявку в ГАИ, и дорогу все же привели в порядок — по крайней мере, опасности ДТП пока вроде нет.



Житель Орши пишет, что во дворах «снег за зиму вообще ни разу не убрали». Ситуация с заснеженными дворами, как на фото, — по всему городу, сообщает автор снимка. Фото: читатель TUT.BY

А так Орша выглядит уже сегодня, 5 февраля.









Жители пишут, что главные дороги с большего расчистили, а вот во дворах проехать и пройти по-прежнему можно с трудом.

Гродно утром 4 февраля стоял в 10-балльных пробках. Госавтоинспекция предупреждала об ухудшении дорожных условий, а коммунальники весь день чистили дороги. Не обошлось и без застрявших на занесенной снегом и обледенелой проезжей части автомобилей. В этих случаях на помощь приходили неравнодушные гродненцы. Вот, например, на улице Победы в областном центре Volkswagen Touareg тащил в горку груженую фуру АВС — и в итоге вытянул ее из ледяной западни.

Гродненец Сергей Дешук рассказал, что у его машины полный привод, поэтому он старается помочь тем, кто застревает сейчас на дорогах и даже купил специальный трос для этих целей.

Или вот: внедорожник вытянул городской автобус, который не мог ехать по ледяной дороге в гору.

А так в Гродно выглядели тротуары в микрорайоне Барановичи. Какие тротуары, спросите вы? Те, которые слева в районе торчащего из снега синего ящика.



Гродно, микрорайон Барановичи. Фото: читатель TUT.BY



Солдаты-срочники чистят снег на вокзале в Гродно. Фото: читатель TUT.BY



«Собрались с соседями и почистили парковку и дорожки. Хорошая физразминка», — пишет гродненец Евгений.

ЧП произошло на Скидельском рынке Гродно: тут 4 февраля около 11.00 под тяжестью снега рухнул навес павильона, сообщил «Вечерний Гродно». В это время возле павильона находились предприниматели, но никто не пострадал. Сразу после обрушения все четыре входа на нижний ярус рынка были перекрыты. На воротах вывешены таблички: «Аварийная ситуация хода нет» или «Проезд запрещен».





А так выглядит территория возле Скидельского рынка в Гродно.



Территория вокруг Скидельского рынка в Гродно. Фото: читатель TUT.BY

Жители деревни Винковцы, которая находится в черте города Лида, очень ждут трактор, который расчистит им дорогу.

«Сугробы местами достигли высоты более метра. Колея такой глубины, что все минивены и внедорожники просто ползут на «пузе». Пройти пешком проблематично. Лыжи есть далеко не у каждого», — сообщают местные.

А вот жителям агрогородка Ёдки Лидского района повезло с администрацией: тут на снегопад отреагировали быстро, дороги хорошо расчистили уже к 10 утра. Молодцы!



Агрогородок Ёдки, Лидский район. Фото: читатель TUT.BY

В самой Лиде, рассказывают местные жители, дворников не видели уже несколько недель.



«Снег лежит до уровня колена по всему двору. Убираем его сами», — пишут жители дома № 46 на улице 1-й Хасановской в городе Лида. Фото: читатель TUT.BY

Жители Новогрудка говорят, что улицу Волчецкого не чистили давно — они отправляли заявку на номер 115 еще 28 января. Вот так улица выглядела неделю назад.



Улица Волчецкого, Новогрудок. Фото: читатель TUT.BY

В заявке жители просили очистить хотя бы тротуары, ведущие к рынку, сделать в снегу пусть даже тропинки. По словам читателей — и на фото видно, — пешеходы вынуждены передвигаться по проезжей части. В 115 ответили, что тротуар якобы расчищен с одной стороны, а с другой почистят, если будет финансирование от райисполкома (скриншот заявки и ответа коммунальников есть в редакции. — TUT.BY).

















В Коробчицах — проблема с вывозом мусора, потому что дороги выглядят вот так.



Дороги в Коробчицах после снегопада 4 февраля. Фото: читатель TUT.BY



«Снег вокруг Могилевского государственного политехнического колледжа в корпусе на улице Криулина «побеждали» учащиеся». Фото: читатель TUT.BY

Могилевчане жалуются, что из некоторых подъездов можно выйти с трудом — ноги выше щиколотки проваливаются в снег. Дворы засыпаны, их никто не чистит. «Зато вычистили целые площадки перед административными зданиями», — с горечью замечают горожане.

Похожая ситуация и с дорогами из-за чего стало много ДТП. Читательница рассказала о двух авариях на проспекте Димитрова. «Если даже проспект почищен плохо, что говорить о второстепенных дорогах», — возмущена могилевчанка и говорит, что место на парковке для своей машины почистила сама и делает так всегда, не дожидаясь коммунальников.



В таком состоянии находится дорога в центре Кричева 5 февраля. Фото: читателя TUT.BY

В агрогородке Любоничи Кировского района вместо снегоочистительной техники — «снегоутаптывательная»: машины просто раскатывают колею. А пешеходы протаптывают дорожки, пишут местные.

А теперь самое важное: кто же должен обеспечить безопасность на дорогах и тротуарах во время снегопадов?

Дворовые территории в крупных городах — проезжая часть, тротуары — зона ответственности мелких структурных подразделений коммунальной организации, которая подчиняется горисполкому. Эти подразделения отвечают за коммунальное хозяйство в микрорайонах. Если у вас товарищество собственников, то вопрос с очисткой придомовой территории решает председатель товарищества.

Улицы и тротуары общегородских территорий в областных центрах должны очищать от снега более крупные подразделения коммунального хозяйства — они обычно отвечают за районы. В райцентрах и более мелких населенных пунктах очисткой улиц от снега обычно занимаются местные коммунхозы.

За деревенские дороги отвечают сельсоветы, а чистят их обычно дорожно-ремонтные строительные управления или подобные организации, на балансе которых эта дорога находится.

Куда обращаться, если снег не чистят? По телефону 115 или оставить заявку на сайте 115.by. Напомним, автовладельцы должны сами очищать площадку у дома, где паркуют свое авто.

Если вы хотите помочь дворникам и почистить снег во дворе, но лопаты нет, обратитесь к коммунальникам: у них могут оказаться свободные лопаты.