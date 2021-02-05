Минскому айтишнику, которого в августе по ТВ назвали координатором протестов, дали три года «химии»

Источник материала: Tut.by

К трем годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа приговорил суд Октябрьского района столицы 28-летнего айтишника Андрея Позняка. Как сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна», парня признали виновным в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК РБ). В августе прошлого года телеканал ОНТ, рассказывая о задержании Позняка, назвал его «организатором акций протеста».



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Андрея Позняка задержали 11 августа на выходе из парикмахерской, через два дня на телеканале ОНТ вышел сюжет «Беспорядки в Беларуси: задержаны несколько координаторов акций протеста — они дают показания», где показали Андрея.

— После задержания и доставления в здание ГУБОПиК МВД на улице Революционной, 3 несколько человек его избили, потом включили видеокамеру и требовали, чтобы он признался, что организовывал и участвовал в массовых беспорядках. Снимали 4 раза, каждый раз уточняли, что он должен сказать. В итоге записали какие-то ролики и больше никаких действий с ним не проводили, — рассказывал TUT.BY в августе адвокат Андрея Позняка.

А вот что рассказывал сам Позняк на суде.

— Вчера зачитывали заключение судмедэкспертизы — где и когда вам были нанесены эти травмы?

— Одиннадцатого августа в здании ГУБОПиК на Революционной, 3.

— Вас избивали до или после видеозаписи, сделанной сотрудниками ГУБОПиК?

— Во время.

— Кто избивал, знаете?

— Нет.

Судья Елена Живица уточнила, подавали ли заявление по факту избиения. Адвокат говорит, что подавали 4 раза. Но заявления рассматривают те сотрудники, которые и избивали.

Прокурор заявил, что вина Позняка по ч. 1 ст. 342 доказана полностью: он в ночь с 9 на 10 августа находился в районе стелы, свидетели подтвердили его участие, смягчающих и отягчающих обстоятельств не установлено.

Адвокаты обратили внимание на грубые процессуальные нарушения: ошибки в материалах оперативно-разыскной деятельности — санкция на прослушку телефона от 11 августа, а прослушка началась раньше. Все доказательства, прозвучавшие в суде, — недопустимы. Видеозапись сделана с нарушениями. Множественные телесные повреждения у Позняка зафиксированы только через 20 дней. Поэтому Андрей Позняк должен быть оправдан.

— Доказательства моей вины — это личные звонки, сообщения и свидетели. Надо доказать, что я что-то делал. Но трудно доказывать, что белое — это белое, ведь оно и есть белое, а вы докажите, что оно черное, — сказал Позняк в последнем слове.

Судья Елена Живица огласила приговор: три года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа.

Андрея Позняка освободили в зале суда до вступления приговора в силу.

19 августа правозащитники признали Андрея Позняка политзаключенным.