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Безусловно, Всебелорусское народное собрание - главное медийное событие этих дней. Информационный фон вокруг форума обсуждают эксперты и гости "Клуба редакторов" .

Кампания дискредитации, развернутая из-за рубежа, провалена. Почему у политики разрушения нет шансов на победу? Яркие примеры белорусского и зарубежного опыта ведения диалога с оппонентами.

А также самые резонансные новости из России. Протесты отменили, правосудие применили. На связи специальный гость "Клуба редакторов" с места событий. Не пропустите сразу после "Панорамы" .