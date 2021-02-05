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Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают предстоящее Всебелорусское народное собрание

06.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Безусловно, Всебелорусское народное собрание - главное медийное событие этих дней. Информационный фон вокруг форума обсуждают эксперты и гости "Клуба редакторов".

Кампания дискредитации, развернутая из-за рубежа, провалена. Почему у политики разрушения нет шансов на победу? Яркие примеры белорусского и зарубежного опыта ведения диалога с оппонентами.

А также самые резонансные новости из России. Протесты отменили, правосудие применили. На связи специальный гость "Клуба редакторов" с места событий. Не пропустите сразу после "Панорамы".

 
 
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Безусловно, Всебелорусское народное собрание - главное медийное событие этих дней. Информационный фон вокруг форума обсуждают эксперты и гости "Клуба редакторов". ...
 
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