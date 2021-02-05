ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В. Андрейченко: Людей интересуют экономические и общественно-политические вопросы

06.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Наряду с ПЦР-анализом диагностировать инфекцию позволяет и компьютерная томография. За последнее время проведена масштабная работа по закупке и установке аппаратов КТ в медучреждениях, в том числе в райцентрах. Например, в Глубоком появится отдельный межрайонный медицинский центр с томографом. Сейчас идет переоборудование здания в больничном городке. На развитии региона сегодня сфокусировал свое внимание председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко во время выездного приема граждан. На встрече с местными жителями также затронули темы водоснабжения в сельской местности, капитального ремонта многоквартирного дома, помощь инвалиду по слуху. Кстати, еще один важный объект для жителей - бассейн. Он откроется на площадке местного ФОКа.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Важно, что люди обращаются. Несмотря на то что в Глубокском районе активно прошли диалоговые площадки, людей интересуют экономические и общественно-политические вопросы. Это важно, граждане переживают за будущее страны и района. Они отмечают, что в районе сделано много. Нужно сохранить страну и развиваться эволюционным путем".

Развитие АПК северного региона

Также спикер Палаты представителей посетил молочно-консервный комбинат. Здесь обсудили итоги работы агропромышленного объединения и в целом действие указа № 70, который направлен на развитие АПК северного региона.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наряду с ПЦР-анализом диагностировать инфекцию позволяет и компьютерная томография. За последнее время проведена масштабная работа по закупке и установке...
 
Новости дня
Новости общества
 
Социально-педагогический центр Минского района принимает подарки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by