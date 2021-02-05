В. Андрейченко: Людей интересуют экономические и общественно-политические вопросы

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Наряду с ПЦР-анализом диагностировать инфекцию позволяет и компьютерная томография. За последнее время проведена масштабная работа по закупке и установке аппаратов КТ в медучреждениях, в том числе в райцентрах. Например, в Глубоком появится отдельный межрайонный медицинский центр с томографом. Сейчас идет переоборудование здания в больничном городке. На развитии региона сегодня сфокусировал свое внимание председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко во время выездного приема граждан. На встрече с местными жителями также затронули темы водоснабжения в сельской местности, капитального ремонта многоквартирного дома, помощь инвалиду по слуху. Кстати, еще один важный объект для жителей - бассейн. Он откроется на площадке местного ФОКа.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Важно, что люди обращаются. Несмотря на то что в Глубокском районе активно прошли диалоговые площадки, людей интересуют экономические и общественно-политические вопросы. Это важно, граждане переживают за будущее страны и района. Они отмечают, что в районе сделано много. Нужно сохранить страну и развиваться эволюционным путем".

Развитие АПК северного региона

Также спикер Палаты представителей посетил молочно-консервный комбинат. Здесь обсудили итоги работы агропромышленного объединения и в целом действие указа № 70, который направлен на развитие АПК северного региона.