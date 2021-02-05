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Социально-педагогический центр Минского района принимает подарки
06.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
И все же мир не без добрых людей. Социально-педагогический центр Минского района принимает подарки. Инспектор дорожно-патрульной службы Вадим Серебряков подарил воспитанникам стиральную машину. Суть в следующем. Экипаж ГАИ задержал пьяного водителя. Во время освидетельствования задержанный устроил скандал и стал оскорблять милиционера. Мужчина подал на дебошира в суд и выиграл дело, по которому подсудимый возместил инспектору ущерб. Эти деньги правоохранитель решил потратить на благотворительность - в детский дом, который находится на территории обслуживания отдела ГАИ.
Узнав о благотворительности директор одного из гипермаркетов бытовой техники не только сделал скидку на стиральную машину, но и предоставил в подарок солидный запас стирального порошка.
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И все же мир не без добрых людей. Социально-педагогический центр Минского района принимает подарки. Инспектор дорожно-патрульной службы Вадим Серебряков подарил...
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