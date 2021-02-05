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Гость "Панорамы" - председатель Ассоциации многодетных родителей Тамара Кравченко

06.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Одним из фундаментов государства была и остается семья. Счастливая семья. Ведь человеческий капитал - самое ценное, что есть у страны. И на ближайшие 5 лет Беларусь вновь сделает ставку на поддержку многодетных, защиту материнства и детства. Ведь за прошедший период уже многого достигли. Стали жить дольше, улучшили качество образования и медицины, выделили средства на строительство жилья для тех, кто в нем нуждается. Государство оказывает всестороннюю поддержку. Конечно, не без помощи специальных организаций.

Ассоциация многодетных родителей появилась в 1992 году. За это время изменилось многое - отношение общества и статус многодетных. Об этом и не только поговорили с гостем "Панорамы" - председателем профильного общественного объединения Тамарой Кравченко (видео).

 
 
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Одним из фундаментов государства была и остается семья. Счастливая семья. Ведь человеческий капитал - самое ценное, что есть у страны. И на ближайшие 5 лет Беларусь...
 
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