Повышение качества образования - в приоритете на ближайшую пятилетку

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Среди главных задач на ближайшую пятилетку - создание комфортных условий для самореализации, обеспечение социальной стабильности и рост благосостояния граждан. В приоритете и то, о чем так много говорили сегодня на встрече президента с научной элитой: повышение качества образования. И здесь акцент на практико-ориентированность образовательного процесса, открытие новых школ, в перспективе - обновленный формат вступительной кампании. При этом цель - не только подготовить кадры, которые будут отвечать потребностям экономики, но, прежде всего, воспитать зрелую личность. И начинать надо уже с детского сада. Светлана Чернова - продолжит.

Для этих рисунков не нужна бумага, карандаши или фломастеры. Только детские ручки и песок. Юнгианскую терапию практикуют в столичном детском садике № 60, наряду со стандартными занятиями, чтобы научить малышей выражать себя и развивать воображение.

Наталья Кучерявенко, педагог-психолог яслей-сада № 60 г. Минска: "Это развивает мелкую моторику, на снятие психоэмоционального напряжения тоже работаем, развивает воображение, творческое мышление, пространственную ориентацию, помогает наладить коммуникативные качества".

Формировать личность, учитывая возрастные и индивидуальные особенности каждого малыша - таков акцент в развитии дошкольного образования на ближайшую пятилетку. В приоритете и создание индивидуальных программ.

Елена Ледак, заведующая яслями-садом № 60 г. Минска: "Мы хотим, чтобы по выходу из дошкольного учреждения наши дети были гармонически развитыми личностями, чтобы они добились всего того, что они сами хотят, чтобы им было легче в школе, чтобы они находили друзей, умели общаться с ними. Социализация является главным фактором".

А это и есть база для будущего "социального лифта". При этом важно, чтобы подготовкой к первой ступени общего среднего образования было охвачено 100 % пятилетних детей.

Эти 9-классники восстанавливают деревню Хатынь. Пока на миллиметровке, а затем приступят к сборке макета из картона. К творческим факультативам относятся не менее серьезно, чем к той же математике или языку.

Константин Еременко, учащийся гимназии № 75 г. Минска: "Я достаточно ответственно подхожу и к урокам и к занятиям по художественному направлению, на уроки у меня еще есть выходные. Хотелось бы пойти в направления архитектуры или будущего дизайна, что-нибудь приближенное к архитектуре".

Рисунок, живопись, дизайн, компьютерная графика – освоение направлений начинается уже с 5 класса. Ранняя профессиональная ориентация - тоже образовательный тренд социально-экономического развития страны до 2025 года.

Василий Ананько, директор гимназии № 75 г. Минска: "В основном наши выпускники, которые завершают обучение в 11 классе и продолжают заниматься творчеством, выбирают 2 направления. Это архитектура в Белорусском национальном техническом университете и различные специальности дизайна в ряде высших учебных заведений столицы".

Особое внимание уделяется технической сфере. То, что сейчас актуально для экономики страны. По этому направлению количество обучающихся в профильных классах будет увеличено на 50 %.

Что касается общего среднего образования, то в планах на следующие 5 лет построить более 50 школ. Не менее 80 % уже работающих образовательных учреждений будут модернизированы. Их оснастят современным учебным оборудованием, в том числе и для создания инклюзивной образовательной среды.

Новшества коснутся и высшего образования. И хоть в этом году существенных изменений при поступлении не будет, все-таки лишний стресс абитуриентам ни к чему. Нужна подготовка, но уже через 2 года заработает новая модель вступительной кампании. Она предусматривает частичное объединение выпускных экзаменов школы со вступительными испытаниями в вузы, то есть введение национального экзамена.

Сергей Касперович, начальник главного управления Министерства образования Беларуси: "Национальный экзамен может стать как фактором, который снизит нагрузку с выпускников школы, так и фактором, который позволит повысить эффективность отбора в вузы подготовленных и более профориентированных молодых людей, девушек, выпускников школ среднего специального и профтехобразования".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Повышение качества образования - в приоритете на ближайшую пятилетку Среди главных задач на ближайшую пятилетку - создание комфортных условий для самореализации, обеспечение социальной стабильности и рост благосостояния граждан. В...

Во внимании практико-ориентированность образования. Важно, чтобы выпускник после получения профессии сразу был, что называется, в деле. Для этого развивают национальную систему квалификации, и уже ведется работа по созданию площадок, где будут встречаться заказчики кадров и руководители учреждений образования. Там же будут разрабатываться и профессиональные стандарты, которые должен будет выполнять соответствующий специалист.