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Наши делегаты. Михаил Козека
06.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
С чем приедут делегаты на Всебелорусское народное собрание? Какие поднимут вопросы и какие решения предложат? Мы продолжаем знакомиться с участниками масштабного форума. Сегодня в рубрике "Я - делегат" - Михаил Козека - директор Березовского комбикормового завода.
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С чем приедут делегаты на Всебелорусское народное собрание? Какие поднимут вопросы и какие решения предложат? Мы продолжаем знакомиться с участниками масштабного...
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