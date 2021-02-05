Актуальная информация о подготовке и проведении ВНС размещается на сайте vsebel.by

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Актуальные для страны вопросы будут затронуты на масштабном форуме в Минске на следующей неделе. Мнения его участников можно услышать в телеграм-канале Всебелорусского народного собрания. Также вся актуальная информация о подготовке и проведении народного вече размещается на сайте собрания vsebel.by