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Актуальная информация о подготовке и проведении ВНС размещается на сайте vsebel.by
06.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Актуальные для страны вопросы будут затронуты на масштабном форуме в Минске на следующей неделе. Мнения его участников можно услышать в телеграм-канале Всебелорусского народного собрания. Также вся актуальная информация о подготовке и проведении народного вече размещается на сайте собрания vsebel.by
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Актуальные для страны вопросы будут затронуты на масштабном форуме в Минске на следующей неделе. Мнения его участников можно услышать в телеграм-канале...
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