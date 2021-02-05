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В Беларуси участились случаи обмана от лица лжебанковских работников

06.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Осторожно, интернет-мошенники. В Беларуси участились случаи обмана от лица лжебанковских работников - людям звонят по телефону и под предлогом предотвращения кражи выманивают доступ к банковским картам. В итоге аферисты списывают все деньги. Зачастую жертвами становятся доверчивые пенсионеры, которые копили на старость всю свою жизнь. Кроме того, сейчас в тренде IT-преступников рассылка фишинговых, т.е. поддельных страниц различных сервисов, которые также позволяют злоумышленникам удаленно управлять чужими счетами. И правоохранители, и банковские учреждения настоятельно рекомендуют не устанавливать на своих гаджетах подозрительные программы и не сообщать посторонним конфиденциальные данные.

Почему пренебрежение собственной безопасностью приводит к массовому взлому и заражению устройств. Как психология людей дает сбой, какую угрозу представляет социальная инженерия в руках злоумышленников. Что позволяет верхушке многоуровневой преступной пирамиды чувствовать безнаказанность.

Расследование по актуальной теме провели наши корреспонденты. Смотрите "Главный эфир" в ближайшее воскресенье.

 
 
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Осторожно, интернет-мошенники. В Беларуси участились случаи обмана от лица лжебанковских работников - людям звонят по телефону и под предлогом предотвращения...
 
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