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М. Чаплыга: Блокировкой телеканалов президент Зеленский нарушает Конституцию
06.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Блокировкой телеканалов Зеленский нарушает Конституцию. Такое мнение высказал украинский политический консультант Михаил Чаплыга. По его словам, подобный случай произошел впервые в истории независимой Украины, когда санкции применили к собственным гражданам.
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Блокировкой телеканалов Зеленский нарушает Конституцию. Такое мнение высказал украинский политический консультант Михаил Чаплыга. По его словам, подобный случай...
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