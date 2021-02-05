Диалоговая площадка с людьми пожилого возраста прошла в Жодино

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В открытом форуме приняли участие 80 человек из разных районов. Это пожилые люди с активной позицией и большим жизненным опытом. Основные вопросы для обсуждения - социальная помощь, пенсии, реабилитация и организация досуга. Кстати, в Минской области социальные услуги получают около 22 тысяч пожилых людей и инвалидов, это самый большой показатель по стране. Внимание на форуме уделили и инновационным формам обслуживания одиноких пенсионеров. Все предложения, звучавшие на форуме, будут оформлены в единый документ и рассмотрены на VI Всебелорусском народном собрании .