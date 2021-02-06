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К 14 февраля во всех района Бреста будут продавать первые весенние цветы, а в центре поставят большое сердце

06.02.2021 08:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Накануне Дня всех влюбленных в Бресте будут продавать первые весенние цветы. Тюльпаны и розы можно будет купить во всех микрорайонах города, сообщил в своем телеграм-канале мэр Бреста Александр Рогачук.


Фото использовано в качестве иллюстрации

Продукцию готовы реализовывать 40 продавцов на 27 площадках. Кроме того на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов поставят главный символ праздника — большое сердце размером 2,5×2,5 м.

«Основные задумки в праздничном оформлении города реализуем к международному женскому дню — 8 марта», — добавил Александр Рогачук.

 
Теги: Брест
 
 
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