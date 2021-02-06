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К 14 февраля во всех района Бреста будут продавать первые весенние цветы, а в центре поставят большое сердце
06.02.2021 08:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Накануне Дня всех влюбленных в Бресте будут продавать первые весенние цветы. Тюльпаны и розы можно будет купить во всех микрорайонах города, сообщил в своем
Продукцию готовы реализовывать 40 продавцов на 27 площадках. Кроме того на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов поставят главный символ праздника — большое сердце размером 2,5×2,5 м.
«Основные задумки в праздничном оформлении города реализуем к международному женскому дню — 8 марта», — добавил Александр Рогачук.
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К 14 февраля во всех района Бреста будут продавать первые весенние цветы, а в центре поставят большое сердце
Продукцию готовы реализовывать 40 продавцов на 27 площадках.
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