К 14 февраля во всех района Бреста будут продавать первые весенние цветы, а в центре поставят большое сердце

Источник материала: Tut.by

Накануне Дня всех влюбленных в Бресте будут продавать первые весенние цветы. Тюльпаны и розы можно будет купить во всех микрорайонах города, сообщил в своем телеграм-канале мэр Бреста Александр Рогачук.



Фото использовано в качестве иллюстрации

Продукцию готовы реализовывать 40 продавцов на 27 площадках. Кроме того на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов поставят главный символ праздника — большое сердце размером 2,5×2,5 м.

«Основные задумки в праздничном оформлении города реализуем к международному женскому дню — 8 марта», — добавил Александр Рогачук.