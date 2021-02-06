Старые фото Витебска из альбомов горожан. Ностальгический кадр из студенческой юности

Источник материала: Tut.by

В эти выходные бывшие школьники и студенты соберутся на традиционные встречи выпускников. Ностальгический снимок из своей студенческой жизни в рубрику «Старые фото Витебска из альбомов горожан» нам прислал читатель Андрей Савков.



Фото предоставлено Андреем Савковым

Фото из студенческой жизни сделано 35 лет назад — в феврале 1986 года, пишет Андрей Савков. На нем — студенты третьего курса физического факультета Витебского пединститута Светлана Кухаренок, Василий Демко и Светлана Григорьева.

Молодые люди сфотографированы во дворе главного корпуса пединститута (сейчас это ВГУ имени Петра Машерова) на Московском проспекте — на фоне резной деревянной скульптуры, выполненной студентами художественно-графического факультета.

— В 1980—1990-х годах подобные скульптуры украшали многие скверы и дворы в Витебске, — говорит Андрей Савков.

Напомним, TUT.BY ищет старые фотографии Витебска из ваших семейных альбомов, которые еще нигде не публиковались. Если у вас такие есть (а мы уверены!), пишите в редакцию.

Время — советские годы и 1990-е. Нам интересно, как строили знаковые здания, как проходили праздники во дворах и в центре, как выглядели парки, магазины, улицы, площади, рынки. В общем, интересны обычная городская жизнь и то, как изменился Витебск за прошедшие годы.

Сделайте, пожалуйста, краткое описание фотографии: кто, что на ней изображено и что в этом районе города находится сейчас (если вид улицы неузнаваемо изменился).

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