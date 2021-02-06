Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности В Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности. Один из батальонов Витебской воздушно-десантной бригады приведен в высшую степень боеготовности. Для...

В Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности. Один из батальонов Витебской воздушно-десантной бригады приведен в высшую степень боеготовности. Для выполнения задач из запаса призвано около 80 военнообязанных. Проведя с десантниками контрольные занятия, гвардейцы совершили марш-бросок. По замыслу тренировки, "голубые береты" должны в кратчайшие сроки обнаружить условное незаконное вооруженное формирование и уничтожить его.