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В Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности
06.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности. Один из батальонов Витебской воздушно-десантной бригады приведен в высшую степень боеготовности. Для выполнения задач из запаса призвано около 80 военнообязанных. Проведя с десантниками контрольные занятия, гвардейцы совершили марш-бросок. По замыслу тренировки, "голубые береты" должны в кратчайшие сроки обнаружить условное незаконное вооруженное формирование и уничтожить его.
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В Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности. Один из батальонов Витебской воздушно-десантной бригады приведен в высшую степень боеготовности. Для...
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