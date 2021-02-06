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В Государственном таможенном комитете подвели итоги работы за 2020 год

06.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Во втором полугодии 2020 года резко возросло число попыток незаконного ввоза валюты в Беларусь, хотя границу стало пересекать меньше людей. Об этом накануне заявил Председатель Государственного таможенного комитета  Владимир Орловский. Он отметил, не исключено, что часть наличных должна была пойти на финансирование деструктивных элементов. Накануне в ведомстве прошла коллегия, где подвели итоги работы за 2020 год. Особое внимание таможня уделяет борьбе с наркотрафиком. И в прошлом году из незаконного оборота было изъято более 950 килограммов дурманов, это в 1,5 раза больше, чем в 2019 году. 

Обсудили на заседании и стратегию развития таможенных органов до 2025 года

Основные подходы - сокращение административных процедур, ускорение прохождения границы без снижения контроля за недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности.

Белорусская таможня составила топ-5 задержаний 2020 года
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Во втором полугодии 2020 года резко возросло число попыток незаконного ввоза валюты в Беларусь, хотя границу стало пересекать меньше людей. Об этом накануне заявил...
 
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