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В Государственном таможенном комитете подвели итоги работы за 2020 год
06.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВо втором полугодии 2020 года резко возросло число попыток незаконного ввоза валюты в Беларусь, хотя границу стало пересекать меньше людей. Об этом накануне заявил
Обсудили на заседании и стратегию развития таможенных органов до 2025 годаОсновные подходы - сокращение административных процедур, ускорение прохождения границы без снижения контроля за недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности.
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Во втором полугодии 2020 года резко возросло число попыток незаконного ввоза валюты в Беларусь, хотя границу стало пересекать меньше людей. Об этом накануне заявил...
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