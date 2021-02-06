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Команда столичной мэрии - победительница лыжной эстафеты среди районных администраций в Минске

06.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Даже крепкий мороз не помешал участникам заранее собраться перед стартом, чтобы размяться и привести организм в соревновательный тонус. К тому же старт состоялся в формате эстафеты, а это значит, что работать нужно было не только на себя, но и проявить командный дух. На первом и втором этапах принимали участие мужчины, третий доверили женщинам, а четвертый, заключительный, закрывали главы администраций либо их заместители. Но как это часто бывает в любительском спорте, победителем стал каждый участник.
Соревнования проходили на лыжероллерной трассе в Веснянке. Здесь всегда ждут поклонников здорового образа жизни, не только во время официальных соревнований.
 
 
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Даже крепкий мороз не помешал участникам заранее собраться перед стартом, чтобы размяться и привести организм в соревновательный тонус. К тому же старт состоялся...
 
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