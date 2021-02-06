|
Команда столичной мэрии - победительница лыжной эстафеты среди районных администраций в Минске
06.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Даже крепкий мороз не помешал участникам заранее собраться перед стартом, чтобы размяться и привести организм в соревновательный тонус. К тому же старт состоялся в формате эстафеты, а это значит, что работать нужно было не только на себя, но и проявить командный дух. На первом и втором этапах принимали участие мужчины, третий доверили женщинам, а четвертый, заключительный, закрывали главы администраций либо их заместители. Но как это часто бывает в любительском спорте, победителем стал каждый участник.Соревнования проходили
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Даже крепкий мороз не помешал участникам заранее собраться перед стартом, чтобы размяться и привести организм в соревновательный тонус. К тому же старт состоялся...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)