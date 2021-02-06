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Школьников познакомили с законотворческим процессом Беларуси

06.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ощутить себя участниками законотворческого процесса накануне смогли ученики столичной школы № 117

С ребятами встретился председатель Постоянной комиссии верхней палаты парламента по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец. В этот раз от стандартного формата проекта (школы активного гражданина) решили  отойти.  Вместо встречи в учебном заведении ребят пригласили в зал заседания Совета Республики. Мероприятие  в формате диалоговой площадки. Участники говорили на тему становления белорусской государственности, сохранения традиций и культурных ценностей страны.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания  Беларуси:  "Они знакомятся с историей верхней палаты парламента Национального собрания в целом. Они пропускают через себя всю степень ответственности парламентариев, которые принимают проекты нормативных актов, которые становятся регуляторами нашей жизни. Это расширяет мировоззренческий кругозор, формирует как гражданскую позицию, так и чувство приобщенности к судьбе своей страны".

Отметим, школа активного гражданина - это площадка для диалога и обмена мнениями  молодежи с  общественными деятелями, представителями органов госуправления, депутатами и медийными персонами.

 
 
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Ощутить себя участниками законотворческого процесса накануне смогли ученики столичной школы № 117 С ребятами встретился председатель Постоянной комиссии...
 
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