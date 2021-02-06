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Ощутить себя участниками законотворческого процесса накануне смогли ученики столичной школы № 117

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Школьников познакомили с законотворческим процессом Беларуси Ощутить себя участниками законотворческого процесса накануне смогли ученики столичной школы № 117 С ребятами встретился председатель Постоянной комиссии...

С ребятами встретился председатель Постоянной комиссии верхней палаты парламента по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец. В этот раз от стандартного формата проекта (школы активного гражданина) решили отойти. Вместо встречи в учебном заведении ребят пригласили в зал заседания Совета Республики. Мероприятие в формате диалоговой площадки. Участники говорили на тему становления белорусской государственности, сохранения традиций и культурных ценностей страны.Отметим, школа активного гражданина - это площадка для диалога и обмена мнениями молодежи с общественными деятелями, представителями органов госуправления, депутатами и медийными персонами.