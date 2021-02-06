ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жлобин август 2020 г. Суд над участниками массовых беспорядков

06.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Устраивали беспорядки в центре Жлобина, кидали камни и тротуарную плитку в милиционеров и автозаки, блокировали дороги и работу транспорта. Суд приговорил двух местных жителей к 2 и 3 с половиной годам лишения свободы за участие в митингах. По данным следствия, 9, 10 и 11 августа подсудимые в компании друзей забрасывали сотрудников милиции и их служебные автомобили тротуарной плиткой.

Суд приговорил двух местных жителей к 2 и 3 с половиной годам лишения свободы за участие в митингах

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также активное участие в них. Во время протестов некоторые милиционеры получили травмы. Впоследствии было возбуждено уголовное дело и за насилие в отношении милиционеров.  

Андрей Аношко, заместитель прокурора Жлобинского района: "В ходе проведенной работы был установлен ряд лиц. Использованы были видеоматериалы, которые в достаточном количестве имеются в интернете. Органы предварительного расследования располагают обширными видеоматериалами. Работа по установлению остальных участников ведется. В свое время будет дана надлежащая правовая оценка всех лиц, которые принимали участие в незаконных массовых мероприятиях". 

В прокуратуре пояснили различия приговора: один из фигурантов ранее неоднократно судим, а в период отсрочки исполнения наказания совершил данное преступление.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Устраивали беспорядки в центре Жлобина, кидали камни и тротуарную плитку в милиционеров и автозаки, блокировали дороги и работу транспорта. Суд приговорил двух...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by