Источник материала: БT

Суд приговорил двух местных жителей к 2 и 3 с половиной годам лишения свободы за участие в митингах

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жлобин август 2020 г. Суд над участниками массовых беспорядков Устраивали беспорядки в центре Жлобина, кидали камни и тротуарную плитку в милиционеров и автозаки, блокировали дороги и работу транспорта. Суд приговорил двух...

Устраивали беспорядки в центре Жлобина, кидали камни и тротуарную плитку в милиционеров и автозаки, блокировали дороги и работу транспорта. Суд приговорил двух местных жителей к 2 и 3 с половиной годам лишения свободы за участие в митингах. По данным следствия, 9, 10 и 11 августа подсудимые в компании друзей забрасывали сотрудников милиции и их служебные автомобили тротуарной плиткой.В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также активное участие в них. Во время протестов некоторые милиционеры получили травмы. Впоследствии было возбуждено уголовное дело и за насилие в отношении милиционеров.В прокуратуре пояснили различия приговора: один из фигурантов ранее неоднократно судим, а в период отсрочки исполнения наказания совершил данное преступление.