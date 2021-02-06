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"Уберем снег вместе". Эстафета снежного челленджа БРСМ продолжается

06.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Эстафета снежного челленджа БРСМ продолжается. Курсанты Военной академии вызвались очистить от снега территорию храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших. Учитывая погодные явления, волонтеры активно предлагают свою помощь коммунальным службам, социальным объектам, а также учреждениям здравоохранения. К слову, без внимания не останутся одинокие пожилые люди и ветераны. Волонтеры помогут им в расчистке снега во дворах и других бытовых вопросах. 

Челлендж "Уберем снег вместе" продлится до конца зимы

Заявку на оказание помощи можно оставить по телефонам молодежных горячих линий. Они организованы на базе всех территориальных комитетов БРСМ.

 
 
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Эстафета снежного челленджа БРСМ продолжается. Курсанты Военной академии вызвались очистить от снега территорию храма-памятника в честь Всех Святых и в память о...
 
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