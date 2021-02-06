Источник материала: БT

Челлендж "Уберем снег вместе" продлится до конца зимы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Уберем снег вместе". Эстафета снежного челленджа БРСМ продолжается Эстафета снежного челленджа БРСМ продолжается. Курсанты Военной академии вызвались очистить от снега территорию храма-памятника в честь Всех Святых и в память о...

я. Курсанты Военной академии вызвались очистить от снега территорию храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших. Учитывая погодные явления, волонтеры активно предлагают свою помощь коммунальным службам, социальным объектам, а также учреждениям здравоохранения. К слову, без внимания не останутся одинокие пожилые люди и ветераны. Волонтеры помогут им в расчистке снега во дворах и других бытовых вопросах.Заявку на оказание помощи можно оставить по телефонам молодежных горячих линий. Они организованы на базе всех территориальных комитетов БРСМ.