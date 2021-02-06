|
"Уберем снег вместе". Эстафета снежного челленджа БРСМ продолжается
06.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Челлендж "Уберем снег вместе" продлится до конца зимыЗаявку на оказание помощи можно оставить по телефонам молодежных горячих линий. Они организованы на базе всех территориальных комитетов БРСМ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эстафета снежного челленджа БРСМ продолжается. Курсанты Военной академии вызвались очистить от снега территорию храма-памятника в честь Всех Святых и в память о...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)