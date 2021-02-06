ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В стране продолжается газификация сельских населенных пунктов

06.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Развитие регионов как приоритет государственной политики. В стране продолжается газификация сельских населенных пунктов. Накануне торжественный пуск природного газа состоялся в агрогородке Ског Сенненского района. На новый вид топлива здесь уже перевели 27 квартир, а также 23 индивидуальных жилых дома. В ближайшее время планируется газифицировать еще 80 частных домовладений, а также молочно-товарную ферму. Преимущества природного газа оценит и бизнес. В поселке планируется строительство пеллетного завода. 

Виктор Каранкевич, Министр энергетики Беларуси:  "За 25 лет построено газопроводов в Витебской области порядка 5,7 тысячи километров. Переведено со сжиженного на природный газ более 200 тысяч квартир и жилых домов".

Только за прошлый год на севере страны построено более 42 километров подводящих газопроводов. Работы по газификации шли в девяти районах Витебской области. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Развитие регионов как приоритет государственной политики. В стране продолжается газификация сельских населенных пунктов. Накануне торжественный пуск природного...
 
Новости дня
Новости общества
 
По традиции на связи заместители председателей областных, городских и районных исполкомов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by