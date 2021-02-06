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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В стране продолжается газификация сельских населенных пунктов Развитие регионов как приоритет государственной политики. В стране продолжается газификация сельских населенных пунктов. Накануне торжественный пуск природного...

Развитие регионов как приоритет государственной политики. В стране продолжается газификация сельских населенных пунктов. Накануне торжественный пуск природного газа состоялся в агрогородке Ског Сенненского района. На новый вид топлива здесь уже перевели 27 квартир, а также 23 индивидуальных жилых дома. В ближайшее время планируется газифицировать еще 80 частных домовладений, а также молочно-товарную ферму. Преимущества природного газа оценит и бизнес. В поселке планируется строительство пеллетного завода.Только за прошлый год на севере страны построено более 42 километров подводящих газопроводов. Работы по газификации шли в девяти районах Витебской области.