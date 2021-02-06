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По традиции на связи заместители председателей областных, городских и районных исполкомов
06.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит первый заместитель председателя Сергей Левкович, в столичной мэрии - председатель Совета депутатов Андрей Бугров.
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Сегодня по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит...
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