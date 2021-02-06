Синоптики предупреждают про похолодание, ожидаются морозы до -28 °С

Источник материала: Tut.by

В Беларуси в ближайшие дни прогнозируется похолодание. В некоторых регионах температура воздуха может понизиться ночью до -25.-28°С, сообщает Белгидромет Минприроды.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«7−8 февраля (воскресенье-понедельник) в ночные и утренние часы местами по республике минимальная температура воздуха понизится до -25.-28°С, на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица», — сообщает Белгидромет Минприроды.

К примеру, в Минске на 7 февраля прогнозируется переменная облачность без существенных осадков (вероятность осадков — 5−10%). «Ночью в окрестностях города температура воздуха понизится до -23 -25.Температура воздуха -12.-14°C. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с». — уточняют синоптики.